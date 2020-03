"Hotel Paradise". Dwie osoby musiały opuścić rajską wyspę. Komu Viola przyznała immunitet?

W tym tygodniu w "Hotelu Paradise" było bardzo gorąco i to nie za sprawą pogody na Bali. Pojawiły się pierwsze deklaracje i romantyczne gesty. Podczas ostatniego "Rajskiego rozdania" z programem musiały pożegnać się dwie panie: Lexi i Ola. Kto opuści program w tym tygodniu?

"Hotel Paradise". Kto odpadł?

Adam deklarował, że po odpadnięciu Oli on też opuści Bali, jednak tak się nie stało. Uczestnik otrzymał list od Oli, w którym prosiła go, aby nie opuszczał programu ze względu na nią. Ogłosił, że zostaje i rozpoczął nową romantyczną relację z Martyną, która do tej pory była w parze z Łukaszem.

Dodatkowo, w programie pojawił się nowy uczestnik, przyjaciel Chrisa z Londynu Mateusz. Bardzo spodobała mu się Sandra, która jest w parze z Maćkiem.

Dziewczyny udały się na kurs tańca, a efekty zaprezentowały uczestnikom programu. Panowie podjęli decyzję, że Vola spisała się najlepiej i została okrzykniętą "Królową Wieczoru". Później laureatka otrzymała list i okazało się tytuł, który otrzymała poprzedniego wieczoru, wpłynie na "Rajskie rozdanie". Dziewczyna mogła wybrać jedną osobę, która otrzyma immunitet.

Podczas tego "Rajskiego rozdania" to panowie decydowali, z kim spędzą kolejny tydzień. Za to do pań należała ostateczna decyzja.

Viola przyznała immunitet Łukasz "Blondino", przez co uczestnik był bezpieczny. Blondino podczas "Rajskiego rozdania" podszedł do Violi, Chris do Marietty, Adam i Łukasz Martyny. Mateusz i Maciek wybrali Sandrę. Martyna zdecydowała, że kolejny tydzień chce spędzić z Adamem, a Sandra Maćkiem.

Łukasz i Mateusz musieli opuścić rajski hotel.

Spodziewaliście się, że te osoby odpadną?

