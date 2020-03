Bohaterowie "Gogglebox" u Kuby Wojewódzkiego. Agnieszka Kotońska została wodzianką

"Gogglebox" to program, w którym oglądamy zwykłych ludzi, którzy wpatrują się w ekrany telewizora. Z pozoru banalny format niespodziewanie stał się hitem stacji TTV. Premierowe odcinki ogląda średnio 500 tysięcy osób, toteż nawet sam Kuba Wojewódzki zdecydował się zaprosić jego bohaterów na swoją kanapę. W najnowszym odcinku gościli u niego: Sylwia Bomba, Agnieszka Kotońska i Krzysztof Ufnal.

Bohaterowie "Gogglebox" u Kuby Wojewódzkiego

Prowadzący zaczął rozmowę od podrywu Sylwii Bomby. Wojewódzki przyznał, że jego skrytym marzeniem jest dotknięcie się z nią językiem. Ta z dystansem zareagowała na jego żart i zaproponowała konsultację na ten temat z jej mężem.

A może ja ci dam numer do mojego męża i spytasz się go, co on na to. Jest w podobnym wieku do ciebie- odpowiedziała roześmiana, co nieco ostudziło zaloty gospodarza.

Bohaterowie "Gogglebox" zgodnie przyznali, że mimo wielkiej popularności show nie czują się gwiazdami. Przy okazji powiedzieli, co sądzą na temat programu, do którego zostali zaproszeni. Co ciekawe, Krzysztof Ufnal przyznał, że z czasem Kuba Wojewódzki stracił swój pazur w prowadzonych rozmowach.

Wydaje mi się, że kiedyś miałeś taką ostrzejszą krawędź. Myślę, że ostatnio jest trochę grzeczniej, ale to wszystko zależy od gościa.(...) Gość pozwala ci do pewnego momentu zrobić coś fajnego- przyznał Ufnal.

Co ciekawe, samozwańczy król TVN przyznał mu rację, zarzucając wielu swoim gościom brak dystansu, jednak najbardziej spektakularnym momentem programu było wejście wodzianki. Tym razem w jej roli zobaczyliśmy Agnieszkę Kotońską, która przyznała, że podanie wody w talk-show Wojewódzkiego było dla niej zawsze wielkim marzeniem.

Zawsze marzyłam, żeby tutaj być wodzianką, ale już nie te lata. Uroda przeminęła, wiek też- dodała Kotońska.

Kuba Wojewódzki postanowił spełnić jej marzenie sprzed lat i tak oto Agnieszka Kotońska wyręczyła słynną wodziankę. Myślicie, że mogłaby objąć te "zaszczytną" funkcję na stałe?

