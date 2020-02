"Dance, dance, dance". Show należało do Rafała Mroczka. Oberwało się za to Kasi Stankiewicz. Wiemy, kto został w programie

Za nami dopiero pierwszy "Dance, dance, dance", a emocje już sięgnęły zenitu. Bez wątpienia zadbała o to zwłaszcza nowa jurorka - Anna Mucha (więcej na ten tamta TUTAJ). Uczestnicy show zatańczyli nie tylko w duetach, ale też solo. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym drugim wyzwaniem.

"Dance, dance, dance". Pierwszy odcinek i pierwsze solówki

Na pierwszy ogień poszedł Mateusz z Fit Lovers. Mężczyzna zatańczył do piosenki "She Bangs", którą śpiewał Ricky Martin.

Byłeś nowoczesnym Ricky'm Martinem, takim hip-hopowym - oceniła taniec Nowakowska.

'Dance, dance, dance' Screen 'Dance, dance, dance'/TVP

"Dance, dance, dance". Rafał Jonkisz nie chciał dotknąć tancerki

Duże wrażenie zrobił też Rafał Jonkisz, który wystąpił do utworu "Prince and The New Power Generati". Trzeba przyznać, że model miał utrudnienie zadanie, bo występował w butach na obcasie. Mężczyzna czuł się też zakłopotany, bo podczas tańca miał dotknąć pupy jednej z tancerek.

Jestem dobrze wychowany. Mama uczyła mnie, żeby szanować kobiety - mówił Jonkisz.

Ostatecznie Jonkisz dostał 19,5 punktu.

'Dance, dance, dance' Screen 'Dance, dance, dance'/TVP

"Dance, dance, dance": Anna Karczmarczyk bardzo kobieca

Anna Karczmarczyk pojawiła się w bardzo kusym i kuszącym stroju. Jej występ oczarował jurorów.

'Dance, dance, dance' Screen 'Dance, dance, dance'/ TVP

Twoje możliwości są nieograniczone - zachwalał Kupisz.

Magnetyzujesz, jesteś kobietą wolną. Inspirujesz i bardzo mi się podobało - oceniała Ida Nowakowska.

Ostatecznie aktorka dostała 28 punktów. Występ był zdecydowanie jednym z najlepszych.

"Dance, dance, dance". Olek Sikora "Nie mam siły"

Olek Sikora, prowadzący "Pytania na śniadanie" musiał zatańczyć do utworu " Despacito" Luisa Fonsi. Zadanie chyba nie przypadło mu do gustu, bo w trakcie prób mówił:

Czuje się trochę jak głupek. Nie mam siły - słyszeliśmy na nagraniach.

Występ był jednak całkiem udany.

'Dance, dance, dance' Screen 'Dance, dance, dance'/ TVP

Kroki były w punkt. Masz dryg - mówiła Nowakowska.

Trochę brakowało mi akcji ciała w nogach - zauważył Kupisz.

Sikora dostał jednak w sumie 19,5 punktu.

"Dance, dance, dance". Kasia Stankiewicz dyskutuje z Anną Muchą

Kasia Stankiewicz zatańczyła w rytm piosenki "What a Feeling". Jej występ wywołał ogromne emocje, a to zwłaszcza przez dyskusję piosenkarki z Anną Muchą.

Chciałabym wiedzieć, po co jesteś w tym programie? Nie mam poczucia, żebyś była zaangażowana na sto procent w to, co robisz. Zrzuć z siebie maskę, zacznij wyciskać z siebie siódme poty - mówiła Mucha.

Stankiewicz nie pozostała jurorce dłużna:

Lubię to, co z moim ciałem robi taniec oraz mam do siebie potężny dystans i lubię śmiać się z siebie. Od tańca nie zależy moje życie. Wkładam w to strasznie dużo pracy, ale nie jestem w stanie pokonać pewnych rzeczy, więc śmiało możesz sobie poużywać - odpowiedziała.

Swoje trzy grosze dorzucił też Rafał Kupisz.

Jest w tobie potencjał. Zabrakło mi takiej waleczności - oceniał Kupisz.

Ida Nowakowska natomiast dodała:

Dałaś z siebie dziś tylko pięćdziesiąt procent. Oczekuje więcej - mówiła jurorka.

'Dance, dance, dance' Screen 'Dance, dance, dance'/ TVP

Ostatecznie okazało się, że jury przyznało Stankiewicz 13 punków.

"Dance, dance, dance": Rafał Mroczek ma talent?

Rafał Mroczek zatańczył do energicznego utworu Bruno Marsa. Gwiazdor z tym razem poradził sobie wyśmienicie. Jurorzy nie mogli przestać go chwalić.

Ty masz autentyczny talent - zachwalała aktora "M jak miłość" Nowakowska.

Zrobiłeś tu dobra robotę. Bardzo wysoko poprzeczkę postawiłeś swoim rywalom - zdradzał Kupisz.

Werdykt końcowy mógł być tylko jeden: 25,5 punktu dla Rafała.

'Dance, dance, dance' Screen 'Dance, dance, dance'/ TVP

"Dance, dance, dance". Kto odpadł?

Najwięcej punktów w tym pierwszym odcinku zdobyli Rafał Mroczek i Przemysław Cypriański. Najgorzej natomiast wypadły siostry Stankiewicz. Decyzją produkcji nikt jednak nie odpadł. Takie rozwiązanie nie było dużym zaskoczenie. W końcu tancerzom trzeba dać szansę, by pokazać, na co ich naprawdę stać.

Będziecie oglądać kolejny odcinek "Dance, dance, dance"? My na pewno.

AG