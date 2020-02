"Dance Dance Dance". Anna Mucha do Stankiewicz: Bałam się, że będziesz mimozą! Swoje dołożyła Nowakowska

Druga edycja "Dance Dance Dance" wystartowała. Na scenie zaprezentowali się wszyscy uczestnicy. Jedni zachwycili, a innych zjadł stres. Dało się jednak wyczuć, która para zachwyciła jury najbardziej. Zgadzamy się.

"Dance Dance Dance" - pierwszy odcinek

Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się bracia Jonkisz. Panowie zatańczyli układ z teledysku N Sync do piosenki "Tearin' up my heart". Widać, że Rafał bawił się na scenie świetnie. Jego brat niestety wypadł nieco słabiej.

Jesteście braćmi, a ruszacie się zupełnie inaczej. Synchrony były słabe, ale jesteście akrobatami, dacie radę - powiedziała Ida.

Anna Mucha przyznała 6 punktów, Ida Nowakowska również, a Robert Kupisz 6,5.

Rafał Jonkisz z bratem screen 'DDD' TVP

Następnie na scenie pojawili się Magdalena Tomaszewska i Aleksander Sikora. Zatańczyli do piosenki "Love is in the air" z filmu "Roztańczony buntownik". Niestety musimy być szczerzy, występ był słaby. Show, jakie zrobili prowadzący "Pytania na śniadanie", nie zrekompensowało braku tańca.

Musicie poprawiać rytm i izolację. Daję 5 punktów - powiedział Robert.

Czuję się oszukana. Olek się chowa za ironią, dowcipem. To jest przykrycie pewnych emocji. Oczekiwałabym większego zaangażowania na scenie. 5 punktów - oceniała Mucha.

Swoją piątkę dołożyła Nowakowska i para zeszła ze sceny z sumą 15 punktów.

Tomaszewska, Sikora screen TVP 'DDD'

Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka zatańczyli do utworu "Say my name". Aktorka poradziła sobie całkiem nieźle, ponieważ swego czasu wygrała "Taniec z gwiazdami".

To było super! Ania, jesteś niesamowicie gorącą dziewczyną i świetną tancerką! Wszystko było bardzo dokładne i zrobione z dyscypliną. Mateusz, czy ty nie chcesz być w moim zespole? - wypaliła Ida dając 7 punktów.

Mucha dała 7 punktów, Robert 7,5. Aktorka para uzyskała łącznie 21,5 punktów.

Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka screen 'DDD' TVP

Fit Lovers zatańczyli pasodoble do utworu Cheryl Cole "Parachute". Otrzymali łącznie 19 punktów.

Partner musi dominować, a zrobiła to trochę Pamela. Ale Mateusz, duże brawa za partnerowanie - powiedział Kupisz.

Tuż po nich na scenie pojawiły się siostry Stankiewicz. Anna i Katarzyna wcieliły się w Justina Timberlake'a w utworze "Can't stop the feeling" i świetnie bawiły się na scenie. Niestety nie wpłynęło to na punktację jury i dziewczyny dostały jedynie 14,5 punktów.

Kaśka, ty jesteś w tym showbiznesie wiele lat. Zastanawiałam się, czy jesteś, przepraszam, taką mimozą, czy zadziorą. Jesteś tą drugą.

Kasia! Zapomniałaś choreografii! - wypaliła Ida.

Anna i Katarzyna Stankiewicz screen 'DDD' TVP

Ostatni na scenie pojawili się Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański. Zatańczyli do piosenki "Human" Rag'n'Bone Mana. Obaj panowie występowali w "Tańcu z gwiazdami". Ten pierwszy nawet go wygrał. Tak jak można się było spodziewać, poradzili sobie najlepiej. Otrzymali 22,5 punkty.

Wszystko po mnie widać. 7 punktów - powiedziała zapłakana, serialowa koleżanka aktorów z "M jak Miłość", Anna Mucha.

Przemek i Rafał screen 'DDD' TVP

CW