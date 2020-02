"Ślub od pierwszego wejrzenia". Znamy już pierwsze trzy potencjalne pary nowej edycji

"Ślub od pierwszego wejrzenia" po prawie dwóch latach przerwy wrócił na antenę. Czwartą z kolei już serię reality show możemy oglądać w piątki o 21:00 na antenie TVN 7, a nie jak w przypadku poprzednich edycji na głównej antenie TVN. Jak dobrze pamiętacie, w programie grupa trzech ekspertów: Magdalena Chorzewska, Piotr Mosak, a także profesor Bogusław Pawłowski na podstawie ankiet dobiera przyszłych małżonków. W pierwszym odcinku czwartego sezonu poznaliśmy pierwsze trzy potencjalne pary.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kim są uczestnicy czwartego sezonu?

W pierwszym odcinku standardowo eksperci przedstawili nam nowych uczestników. Poznaliśmy trzy kobiety oraz trzech mężczyzn, których łączy takie samo marzenie. Chcą się ustatkować i założyć rodzinę. Problem polega na tym, że ze względu na niepowodzenia w sferach miłosnych z przeszłości, trudno odnaleźć im drugą połówkę. Eksperci TVN ruszyli im na ratunek. Przedstawiamy wam nowych uczestników programu "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Joanna

Joanna ma 32 lata i pochodzi z Jastrzębia Zdroju. To rezolutna dziewczyna, która ma świetną pracę, którą. co więcej, bardzo lubi. Zarządza dwoma sklepami sieciowymi z ubraniami. Praca jest dla niej ucieczką od samotności.

Ja uciekam do pracy i tak jest zawsze. Jak mam nawet jakiś błahy problem, czy bujam się z myślami, to uciekam do pracy. Wiedząc, że ktoś na mnie czeka w domu, mogłabym mieć spokojną głowę i odłożyć telefon- mówiła w programie.

Jak sama przyznaje, szuka szarmanckiego mężczyzny, który się nią zaopiekuje. Poprzedni partner zakończył ich związek, wysyłając jej SMS.

Oliwia

Oliwia jest najmłodszą uczestniczką, ponieważ ma zaledwie 24 lata. Jest bardzo samodzielna. W wieku 19 lat wyprowadziła się do Gdańska, gdzie sama zaczęła układać sobie życie od nowa. Dlaczego od nowa? Ojciec Oliwii zmarł kilka lat temu, co ta przeżywa do dziś. W poprzednich związkach to ona musiała się opiekować mężczyznami, a nie na odwrót.

Spotykałam się z mężczyznami, którzy tak naprawdę wymagali ode mnie opieki. Myślałam, że uda mi się pomóc i wyprowadzić ich na prostą, ale z czasem widziałam, że to do niczego nie prowadzi. Z czasem zobaczyłam, że sama się zatracam w tym wszystkim. Dlatego te relacje nie wychodziły- mówiła.

Agnieszka

Agnieszka ma 31 lat i pochodzi z Łodzi. Zajmuje się dziećmi z autyzmem, a prywatnie uwielbia sport. Po burzliwych związkach zdecydowała się ponownie zamieszkać z rodzicami. Nie miała szczęścia w miłość. Jeden z jej byłych partnerów oszukiwał ją. Okazało się, że gdy zaczęli się spotykać, urodziło mu się dziecko. Z kolejnym wybrankiem Agnieszki też nie było kolorowo. Ten był uzależniony od alkoholu. Niestety nałóg wygrał z ich związkiem.

Mówił, że jestem motywacją, że jestem osobą, dla której będzie teraz mógł przestać pić. Dawałam mu szansę, stawałam na rękach, żeby mu pomóc. Tydzień później i tak wracał do picia- żaliła się Agnieszka.

Łukasz

Łukasz ma 29 lat i mieszka sam we własnym mieszkaniu w Katowicach. Pracuje jako doradca w salonie samochodów dostawczych. Mimo że wiedzie uporządkowane, kawalerskie życie, to chciałby się już ustabilizować i założyć rodzinę.

Widzę się w moim wymarzonym domu, obok mnie leży moja żona z eksperymentu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Przybiegają dzieci, jest radośnie, głośno i idziemy razem robić śniadanie- opowiada o swoich marzeniach Łukasz.

Nie udało mu się znaleźć drugiej połówki, przez jak sam przyznaje swoją nieśmiałość. Jest bardzo wrażliwy i przeżywa każde rozstanie. Czy program mu pomoże w spełnieniu marzenia o rodzinie?

Wojtek

Wojtek mieszka ma 30 lat i mieszka również we własnym mieszkaniu w Krakowie. Jest przedstawicielem handlowym. Jego poprzedni związek rozpadł się przez jego pracę, którą wykonywał na wiertni. Gdy wracał po dwóch tygodniach do domu, nie umiał odnaleźć się na nowo w związku.

Gdy po dwóch tygodniach wracałem, to chciałem się ze znajomymi spotkać, wyszumieć po prostu, bo na wiertni pracowało się po 12 godzin non stop. Tam nie było czasu na nic, wiec jak się wracało do domu, to chciało się wyjść, a nie siedzieć w domu. Dawałem za mało z siebie. Po ciężkim związku trudno odnowić relacje z kobietami. Ciężko zacząć wszystko od nowa- przyznaje pełen obaw Wojciech.

Adam

Adam z Opola ma również 30 lat. Mimo że jest po szkole hotelarskiej, to na co dzień pracuje w handlu. Z poprzednią partnerką spodziewali się dziecka, jednak niestety nie zostali rodzicami. Właśnie dlatego ich związek się rozpadł. Załamany Adam wyjechał do Anglii, żeby rzucić się w wir pracy. Po latach wrócił i jak sam twierdzi, jest gotowy na nową miłość.

To, co było kiedyś w moim życiu, to już odkreśliłem grubą krechą. Jak będzie rodzina, żona, dzieci to mój czas będzie poświęcany im, a nie mojej pracy- zapewnia Adam.

W pierwszym odcinku dopiero poznaliśmy kandydatów na przyszłych państwa młodych. Jakie pary stworzą eksperci? Tego dowiemy się dopiero w następnym odcinku. Będziecie oglądać?

