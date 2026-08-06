Kulisy zmian w "halo tu polsat". "Cichopek źle wypadła w badaniach"

6 sierpnia Polsat przedstawi swoją jesienną ramówkę, ale już wiemy, że wśród dotychczasowych gwiazd stacji zabraknie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Prowadzący "halo tu polsat" żegnają się z formatem i ze stacją. Na ramówce pojawi się za to Ewa Wachowicz, która też ma rozstać się ze śniadaniówką. Okazuje się, że to nie koniec zmian.

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Kurzopki poza Polsatem. "Cichopek nie wypadała dobrze w badaniach"

Do tej pory Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zapewniali, że rozstanie z "halo tu polsat" to naturalna kolej rzeczy. Para prezenterów ma teraz mieć inny pomysł na swoją karierę i projekty, o których na razie nie mówi głośno. "Teraz nadszedł czas na kolejne kroki. Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe. Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z wami podzielimy" - czytamy w oświadczeniu pary na Instagramie.

Według ustaleń naszego informatora sytuacja miała wyglądać jednak inaczej. - Katarzyna Cichopek nie wypadła dobrze w badaniach, które stacja przeprowadziła. Wcześniej też nie udźwignęła formatu, który został jej powierzony - "Moja mama i twój tata". Śniadaniówki rządzą się swoimi prawami i jeśli coś nie przekonuje widzów, to trzeba to zmienić. Maciej Kurzajewski zapewne nie chciał pozostać sam w stacji bez swojej telewizyjnej i życiowej partnerki, stąd decyzja o pożegnaniu się pary ze stacją - przekazała nam osoba ze stacji.

Więcej zmian w śniadaniówce Polsatu. Z programem żegna się Wachowicz

Jak się okazuje, zmian może być więcej. Już teraz wiadomo, że z "halo tu polsat" pożegna się Ewa Wachowicz, która prowadziła program w parze z Krzysztofem Ibiszem. - Sympatia widzów jest tutaj decydująca. Szefowie programu nie mają z tym problemu, żeby zmieniać prowadzących i mieszać pary, bo przecież to energia między prowadzącymi jest najważniejsza. Musi się przebijać przez ekran. Roszad będzie więcej - podkreślił nasz informator.