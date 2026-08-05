Szpak o powrocie Wiśniewskiego do Mandaryny. Mówi o relacji z eks

Powrót Michała Wiśniewskiego do Mandaryny wywołał spore poruszenie w polskim show-biznesie. Zwrócił także uwagę na kwestię powrotów do eks, a zdania w tej kwestii są wyjątkowo mocno podzielone. Przy okazji kręcenia spotu do najnowszej edycji "The Voice of Poland" postanowiliśmy w tym temacie porozmawiać z Michałem Szpakiem. Jego opinia może zaskakiwać.

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Zobacz wideo Szpak zachwycony powrotem Wiśniewskiego do Mandaryny. Wspomniał o wybaczeniu

Szpak zachwycony powrotem Wiśniewskiego do Mandaryny. "Cała Polska im kibicuje"

Michał Szpak po raz kolejny będzie trenerem w programie "The Voice of Poland". Wokalista, który w jednym z wywiadów wyznał, że sam przez lata tkwił w toksycznej relacji, teraz wyznał, że powroty do eks wcale nie muszą być niewskazane. - Ja uważam, że prawdziwa miłość zawsze potrafi sobie wybaczyć (...). Ja się cieszę, bo dla mnie Michał Wiśniewski i Mandaryna to był ten najbardziej hot związek - stwierdził Michał Szpak. Dopytaliśmy wokalistę, czy miał nad swoim łóżkiem plakaty tej pary w latach dwutysięcznych. - Nie, nie miałem. Może aż tak, to nie, ale po prostu lubiłem ten zestaw. Poza tym to jest taka para, którą wiąże nie tylko była miłość, ale też dzieci. I uważam, że to jest super come back. I życzę im bardzo dużo miłości w tym powrocie i powodzenia. Zresztą cała Polska im kibicuje, chyba to dało się odczuć. Patrząc na te zdjęcia ich, które się pojawiały później, myślę, że są w szczęściu i to jest najważniejsze, bo jest to naprawdę takie "power couple" dla mnie - dodał Michał Szpak.

Szpak nie wróci na Eurowizję? Ma problem z udziałem Izraela

Podczas rozmowy z Michałem Szpakiem poruszyliśmy także temat jego powrotu do Konkursu Piosenki Eurowizji. Od jego występu w "Colour of Your Life" w Sztokholmie minęło bowiem 10 lat. Okazuje się jednak, że wokalista nie jest gotowy, by wrócić do konkursu, w którego stawce wciąż jest Izrael. - Myślę, że nie byłbym gotowy na to, żeby zmienić swoje zdanie, które mam od zeszłego roku. Uważam, że to co tam się dzieje, jest po prostu przerażające. W żaden sposób się nie uspokoiło. Mimo tego, że były zapewnienia i jakieś deklaracje z tamtej strony [organizatorów - przyp.red.]. Ja kocham wolność, ja posługuję się miłością w przekazie i nie wyobrażam sobie, żeby brać udział w chwili, kiedy po drugiej stronie dzieje się straszna tragedia - podkreślił Michał Szpak.