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Szpak o powrocie Wiśniewskiego do Mandaryny. Mówi o relacji z eks

Marcin Wolniak
Michał Szpak nie ukrywa swojej ekscytacji powrotem Michała Wiśniewskiego do Mandaryny. Trener "The Voice of Poland" stwierdził przy tym, że powroty do eks wcale nie muszą być problematyczne.
Michał Szpak zachwyca się powrotem Wiśniewskiego do Mandaryny
Michał Szpak zachwyca się powrotem Wiśniewskiego do Mandaryny. Fot. Plotek Exclusive, KAPiF

Powrót Michała Wiśniewskiego do Mandaryny wywołał spore poruszenie w polskim show-biznesie. Zwrócił także uwagę na kwestię powrotów do eks, a zdania w tej kwestii są wyjątkowo mocno podzielone. Przy okazji kręcenia spotu do najnowszej edycji "The Voice of Poland" postanowiliśmy w tym temacie porozmawiać z Michałem Szpakiem. Jego opinia może zaskakiwać.

Zobacz wideo Szpak zachwycony powrotem Wiśniewskiego do Mandaryny. Wspomniał o wybaczeniu

Szpak zachwycony powrotem Wiśniewskiego do Mandaryny. "Cała Polska im kibicuje"

Michał Szpak po raz kolejny będzie trenerem w programie "The Voice of Poland". Wokalista, który w jednym z wywiadów wyznał, że sam przez lata tkwił w toksycznej relacji, teraz wyznał, że powroty do eks wcale nie muszą być niewskazane. - Ja uważam, że prawdziwa miłość zawsze potrafi sobie wybaczyć (...). Ja się cieszę, bo dla mnie Michał Wiśniewski i Mandaryna to był ten najbardziej hot związek - stwierdził Michał Szpak. Dopytaliśmy wokalistę, czy miał nad swoim łóżkiem plakaty tej pary w latach dwutysięcznych. - Nie, nie miałem. Może aż tak, to nie, ale po prostu lubiłem ten zestaw. Poza tym to jest taka para, którą wiąże nie tylko była miłość, ale też dzieci. I uważam, że to jest super come back. I życzę im bardzo dużo miłości w tym powrocie i powodzenia. Zresztą cała Polska im kibicuje, chyba to dało się odczuć. Patrząc na te zdjęcia ich, które się pojawiały później, myślę, że są w szczęściu i to jest najważniejsze, bo jest to naprawdę takie "power couple" dla mnie - dodał Michał Szpak. 

Szpak nie wróci na Eurowizję? Ma problem z udziałem Izraela

Podczas rozmowy z Michałem Szpakiem poruszyliśmy także temat jego powrotu do Konkursu Piosenki Eurowizji. Od jego występu w "Colour of Your Life" w Sztokholmie minęło bowiem 10 lat. Okazuje się jednak, że wokalista nie jest gotowy, by wrócić do konkursu, w którego stawce wciąż jest Izrael. - Myślę, że nie byłbym gotowy na to, żeby zmienić swoje zdanie, które mam od zeszłego roku. Uważam, że to co tam się dzieje, jest po prostu przerażające. W żaden sposób się nie uspokoiło. Mimo tego, że były zapewnienia i jakieś deklaracje z tamtej strony [organizatorów - przyp.red.]. Ja kocham wolność, ja posługuję się miłością w przekazie i nie wyobrażam sobie, żeby brać udział w chwili, kiedy po drugiej stronie dzieje się straszna tragedia - podkreślił Michał Szpak. 

Marcin Wolniak

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