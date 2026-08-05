Lifting twarzy w młodym wieku to przesada? Ania Karwan ma inne metody na poprawę urody

W ostatnim czasie sporo mówi się w mediach o liftingu twarzy, któremu w wieku 29 lat poddała się Julia von Stein. Celebrytka nie była jednak zadowolona z efektów operacji i dała temu wyraz w sieci, publikując kilka nagrań opisujących jej pretensje do chirurga. Zdecydowała się też na ponowny lifting w innej klinice. Czy takie zabiegi w młodym wieku to już standard w show-biznesie? Niekoniecznie. Przy okazji sesji zdjęciowej do najnowszej edycji "The Voice of Poland" postanowiliśmy o te kwestie zapytać Anię Karwan.

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Zobacz wideo Ania Karwan ma swoje metody na poprawę urody!

Lifting w młodym wieku? Karwan mówi o japońskich metodach na urodę

Ania Karwan po raz drugi z rzędu będzie trenerką "drugiej szansy" w "The Voice of Poland". Zapytaliśmy piosenkarkę o kwestię medycyny estetycznej i poprawiania sobie urody, zwłaszcza w młodym wieku. Gwiazda wyznała, że sama nie ma doświadczeń z liftingiem i radzi sobie na inne sposoby. - Nie posiadam w swojej twarzy liftingu, ale jestem na przykład ogromną fanką masaży i wszelkiego rodzaju rozwiązań japońskich. I co ciekawe, ostatnio dowiedziałam się, że można śmiało wpłynąć na jakość swojej twarzy poprzez ćwiczenia pilatesu. I to właśnie pilatesu na reformach, który jest teraz taki bardzo modny - stwierdziła piosenkarka.

Karwan powróci do roli trenerki w "The Voice of Poland". Bartosiewicz zastąpiła Margaret

Ania Karwan dodała także w rozmowie z Plotkiem, że nie wyklucza tego, że w przyszłości bardziej inwazyjne zabiegi będą jej niezbędne. - Z każdym rokiem pewnie będę w stanie więcej o tym opowiedzieć. Jak będę widziała takie potrzeby, nie zamykam się na nic, aczkolwiek jestem fanką takich naturalnych rozwiązań dopóki mi to służy, ale wiesz, spotkajmy się za rok, to pogadamy - dodała Ania Karwan.

W zbliżającej się edycji "The Voice of Poland" do roli trenerów powrócą Michał Szpak, Kuba Badach, a także Tomson i Baron. Nową trenerką w składzie jest natomiast Edyta Bartosiewicz. Na czerwonym fotelu zastąpiła Margaret, która pożegnała się z formatem. Program będzie jednym z najważniejszych elementów jesiennej ramówki TVP.