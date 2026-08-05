Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Michał Wiśniewski byli jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu. Ich ślub w Kirunie niedaleko koła podbiegunowego wyemitowany został nawet w telewizji, a relację z ceremonii śledziły miliony widzów. Zakochani doczekali się razem dwójki dzieci - Xaviera w 2001 roku i Fabienne w 2002 roku. Małżeństwo zakończyło się w 2006 roku. Po 20 latach serca fanów znowu zabiły mocniej, gdy okazało się, że Mandaryna i Wiśniewski się zeszli. Dziś ich relacja jest wręcz gloryfikowana, ale czy nie pamiętacie tego, jak muzyk traktował drugą żonę (pierwszą była Magda Femme) w "Jestem jaki jestem"? To, jakie słowa kierował do Mandaryny, do dziś szokują.

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Takie słowa padały z ust Michała Wiśniewskiego w "Jestem jaki jestem". Dziś chyba wielu o tym zapomniało

Dziś zarówno media, jak i fani zachwycają się tym, że Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu tworzą parę. Cofnijmy się jednak do czasów, gdy nagrywali program "Jestem jaki jestem". Wówczas muzyk się nie hamował i kierował szokujące słowa po adresem żony. W 17. odcinku drwił z Mandaryny. - Kochanie, ja się cieszę, że mam żonę na przykład, chciałbym powiedzieć oficjalnie w telewizji. Mam jaką mam, ale mam. (...) Wiesz, bo to tak jest, da ci pięć razy dobrze d**y, zakochujesz się... - stwierdził bez zażenowania wokalista Ich Troje, a tuż u jego boku siedziała wówczas Mandaryna, która komentarzami próbowała maskować żenujące słowa męża.

W trakcie nagrywania programu na świecie był już Xavier. Niedługo później Mandaryna zaszła w ciążę, a widzowie byli świadkami wizyt u lekarza. Podczas jednej z nich Michał Wiśniewski pokusił się o niewybredny komentarz pod adresem żony. - Jak ona będzie łaskawa bardziej rozłożyć nóżki, to... - powiedział lekarz, robiąc USG celebrytce i komentując przy tym ułożenie dziecka, ale wówczas muzyk mu przerwał, by zaskoczyć widzów "błyskotliwym" przemyśleniem. - No na pewno będzie łaskawa, bo to po mamie - mówił z uśmieszkiem Wiśniewski. Lekarz ewidentnie udawał, że tego nie słyszał i dokończył myśl. - To będzie lepiej widać - dopowiedział. - Ładny pysiek ma - ocenił muzyk. - Ciekawe, czy trochę podobny do mamy? - dopytywała Mandaryna. - Na pewno charakterek, rozłożyła nogi - odparł. Słuchając tego, można dostać ciarek żenady, a na dodatek poczuć niebywały niesmak.

Co ciekawe, przy okazji wizyt lekarskich Wiśniewski wielokrotnie decydował się wbić szpilę żonie. - Główka ładna, mądra, po mamie - mówiła Mandaryna. - Nie, nie, kochanie, nie po tobie, przecież widzę mózg - stwierdził w odpowiedzi. Czy tak powinno się traktować matkę swoich dzieci? Widać, że Wiśniewskiego jego żarty bawią, miejmy nadzieję, że jego poczucie humoru zdążyło razem z nim dorosnąć.

Nie inaczej było w przypadku sceny, w której Michał Wiśniewski paradując z drinkiem nagle podszedł do żony i próbował ją... rozbierać przed kamerą. - Zobaczcie najbardziej znaną d**ę w Polsce - stwierdził muzyk i zaczął szarpać się z Mandaryną, chcąc zdjąć jej spodnie. - Ej serio, dlaczego chcesz to pokazywać? - mówiła z niezadowoleniem żona piosenkarza. Wiśniewski nie reagował jednak na słowa żony i dalej próbował ściągać z niej rzeczy. Gdy Mandaryna wspomniała, że ten ją uderzył, zareagował krótkim: "Daj spokój". Dziś po takim zachowaniu media nie dałyby Wiśniewskiemu spokoju, kiedyś wszystko to przeszło bez większego echa.

Michał Wiśniewski kłócił się z Mandaryną w "Jestem jaki jestem". Takie słowa kierował do żony

Na wizji dochodziło do spięć pomiędzy Mandaryną i Wiśniewskim, w których padały bardzo mocne słowa, które nigdy paść nie powinny. - Ja bym cię serdecznie prosił, żebyś przestała p*******ć, zamknęła się po prostu i poszła - grzmiał podczas wymiany zdań wokalista Ich Troje. Fragmenty pokazują, że piosenkarz nie hamował się, gdy przychodziło do konfrontacji z żoną. - Nie masz żadnej kobiecej intuicji. (...) Może znajdą się jakieś baby, które jej pokażą, jak trzeba się zachowywać - dogryzał.

Mandaryna była wściekła, gdy fanka pocałowała Michała Wiśniewskiego w policzek, a ten nie oponował i odwzajemnił gest. Sprawa wywołała pomiędzy nimi kłótnię, którą zarejestrowały kamery. - Przynajmniej ktoś mnie pocałował w policzek - mówił Wiśniewski, by po chwili pokazać w stronę żony środkowy palec. - Amatorko ty jedna. Nie przejdzie ci to, nie przejdzie ci. Jesteś po prostu głupia, bo pocałowałem w policzek kogoś. (...) Pocałuj mnie w d**ę, zaczynasz być śmieszna - grzmiał dalej.

Michał Wiśniewski tłumaczył się ze swoich zachowań w "Jestem jaki jestem". I to wystarczy?

Sprawie przyjrzeć postanowił się psycholog i opublikował post z fragmentami z programu. We wpisie wspomniał o przemocy psychicznej i tym, jak powinien wyglądać zdrowy związek. Michał Wiśniewski postanowił skomentować tę kwestię. "Wstyd mi za całą masę swoich zachowań. Oczywiście, że tak. Ale oceniać na podstawie wycinka z wieloletniej relacji? Brawo, brawo!" - napisał w komentarzu do nagrania.

Wspomniane zachowania to rzeczywiście wyłącznie urywek z życia Wiśniewskich - jest to fakt, ale czy to zmienia wszystko, co robił muzyk, a co zarejestrowały kamery? Dziś gloryfikujemy relację tej dwójki, zapominając, że ich małżeństwo dalekie było od idealnych, czego potwierdzeniem są powyższe przykłady. Minęły dwie dekady, więc zmienić się mogło wiele, ale czy to oznacza, że czas wymazuje zachowania sprzed lat? Absolutnie nie. Diagnozy psychologicznej również stawiać tu nie należy, bo kompetencje miałaby do tego tylko osoba, która znała ten związek od środka, a najlepiej z procesu terapii. Z tyłu głowy warto mieć jednak to, że obecnie zachwycamy się powrotem najgorętszej pary show-biznesu, ale przed laty widzieliśmy, że ich relacja wcale do perfekcyjnych nie należała.

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