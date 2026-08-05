Edyta Bartosiewicz jest utalentowaną wokalistką, która ma na koncie kilkanaście hitów. Mimo ogromnej popularności ikona polskiej muzyki lat 90. zniknęła z show-biznesu. Stało się tak po wydaniu albumu "Wodospady" w 1998 roku, kiedy musiała zrezygnować z grania dużych koncertów. Wszystko dlatego, że straciła głos. Bartosiewicz powróciła na scenę dopiero w 2010 roku. Teraz jest w szczytowej formie. Nie tylko koncertuje, nagrywa nowe utwory, ale też dołączyła do obsady "The Voice of Poland" (już jesienią zobaczymy ją w roli trenerki). To właśnie na evencie promującym show TVP2 udało nam się z nią porozmawiać.

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Zobacz wideo Bartosiewicz mogłaby utrzymywać się tylko z emerytury?

Edyta Bartosiewicz zapytana o emeryturę. Tak zareagowała

Edyta Bartosiewicz ma 61 lat, a więc od roku należy jej się emerytura. Marcin Wolniak zapytał artystkę, czy w tej sytuacji mogłaby zrezygnować z wydawania muzyki i zarabiania na niej, by utrzymywać się jedynie z emerytury. Odpowiedź piosenkarki była bardzo stanowcza.

Jeszcze nie przeszłam na emeryturę, powiem szczerze, chociaż wiek mam emerytalny, ale wiesz, to jest pasja, to tak jakbyś sobie chciał serce wyrwać, nie?

- powiedziała. Bartosiewicz podkreślała, że ma apetyt na więcej i chce pozostać na scenie tak długo, na ile pozwoli jej zdrowie. - Absolutnie chcę grać, dopóki będę czuła, że mam siłę. Na razie widzę, że jest coraz lepiej, wiesz? Nie wiem, jak długo to potrwa. Modlę się, żeby jak najdłużej. Mam dobry czas, dużo się właśnie fajnych rzeczy zaczyna dziać - mówiła z entuzjazmem.

Edyta Bartosiewicz o nowych projektach. "Inni artyści raczej się na to nie decydują"

Edyta Bartosiewicz w ostatnim czasie jest bardzo zapracowana. Zdecydowała się na ogólnopolską trasę koncertową "To jest mój sen", na której można usłyszeć jej hitowe utwory w nowej odsłonie (towarzyszy jej bowiem Good Taste Orchestra pod dyrekcją Daniela Nosewicza). Nagrała też nowe utwory, które zaprezentuje w trakcie najnowszej trasy koncertowej.

I teraz ważna rzecz: w październiku [gram - red.] nie tylko koncerty, które uwzględniają stare przeboje, w październiku gram nowy materiał. Chcę zagrać przy gitarze taki premierowy odsłuch nowego materiału. Myślę, że to może być bardzo ciekawe, bo to też jest taki projekt. Lubię robić teraz pionierskie rzeczy. Inni artyści raczej się na to nie decydują. Z jakiegoś powodu tak się dzieje i po prostu dobrze mi - mówiła w kontekście rezygnowania z nagłego przechodzenia na emeryturę.