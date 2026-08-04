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Doda zaśpiewa z zagraniczną gwiazdą. Znamy szczegóły

Po ogłoszeniu Wieniawy przyszła kolej na Dodę. Okazuje się, że obie wystąpią z muzycznymi legendami. Nasz informator ujawnia szczegóły na temat występu Rabczewskiej.
Doda
Fot. KAPIF

Pod koniec lipca do mediów dotarła informacja, że Julia Wieniawa wystąpi z Andreą Bocellim. "Z ogromną radością ogłaszam, że będę gościem specjalnym koncertów Andrei Bocellego w Gdańsku i Warszawie. To dla mnie wielki zaszczyt i coś, o czym nawet nie odważyłabym się marzyć" - napisała gwiazda na Instagramie. Teraz okazuje się, że u boku innego znanego zagranicznego muzyka wystąpi też Doda

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Doda w Kielcach zaśpiewa z Garou

Jak przekazał nam nasz informator, Doda już wkrótce wystąpi na Festialu Magiczne Zakończenie Wakacji z Telewizją Polsat. "Tym razem spotka ją prawdziwy zaszczyt i wystąpi z Garou. W dodatku wykona wielki przebój, który przed laty z Kanadyjczykiem śpiewała Celine Dion. Piosenka 'Sous le vent' to nie lada wyzwanie wokalne, w dodatku w języku francuskim, w którym Doda nigdy jeszcze nie śpiewała. Widzów Polsatu i kieleckiej Kadzielni czekają więc wielkie emocje" - dowiedziała się redakcja Plotka

Wiadomo, że Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji z Telewizją Polsat potrwa od 28 do 30 sierpnia roku. Wydarzenie odbędzie się w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Pierwsze dwa dni festiwalu zdominują kabarety, gdyż zaplanowano 20-lecie kabaretu - Kabaret Skeczów Męczących oraz Świętokrzyską Galę Kabaretową. To 30 sierpnia odbędzie się wspomniany koncert, na którym usłyszymy Garou i Rabczewską. Mowa o koncercie "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu Kielce", w którym udział wezmą między innymi takie gwiazdy, jak: Michał Szpak, Kasia Stankiewicz, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk, Ania Karwan, Norbi czy Liroy. Na scenie pojawi się też brytyjski boys band Take That.

Oni także wystąpili z Garou

Garou już wielokrotnie występował w Polsce. Widownia może pamiętać jego występ podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie w 2002 roku, w Opolu dwa lata później czy trasę koncertową obejmującą polskie miasta z 2016 roku. W 2025 roku  kanadyjski piosenkarz ponownie wystąpił na festiwalu w Opolu. Wówczas zaśpiewali z nim Marcin Januszkiewicz oraz Piotr Cugowski. Panowie w tercecie wykonali utwór "Belle" i zachwycili publiczność. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. 

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