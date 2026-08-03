Na Instagramie Marty Nawrockiej pojawił się post ze zdjęciami z wyjątkowego spotkania. "Pałac Prezydencki wypełniła wyjątkowa energia kobiet Polish American Women’s Club BEYOND. Dziękuję za Waszą siłę, przedsiębiorczość i pielęgnowanie polskich tradycji. Od Nowego Yorku po Warszawę - dobrze być znowu razem" - czytamy we wpisie. Na kadrach możemy zobaczyć pierwszą damę, która zwracała uwagę swoim strojem. W rozmowie z Plotkiem kreację oceniła stylistka Iwona Sasin.

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Marta Nawrocka pod lupą stylistki. Tym wyborem zachwyciła

Mara Nawrocka zaprezentowała się w długiej spódnicy i ciemnej bluzce w groszki. - Moim zdaniem jest to jedna z bardziej udanych stylizacji Marty Nawrockiej od czasu objęcia funkcji pierwszej damy - stwierdza już na wstępie Iwona Sasin. - Stylizacja jest spokojna, elegancka i bardzo adekwatna do charakteru spotkania z kobietami polonijnymi. Nie próbuje dominować nad uczestniczkami wydarzenia, lecz subtelnie podkreśla rolę gospodyni. Osoba pełniąca funkcję reprezentacyjną nie zawsze powinna być najbardziej efektownie ubrana. Często większym atutem jest stworzenie atmosfery otwartości i bliskości - zauważa stylistka.

Ekspertka zaznaczyła w rozmowie z Plotkiem, że "połączenie czerni i bieli jest jednym z najbardziej ponadczasowych zestawień w historii mody". - Biała spódnica wnosi światło, świeżość i elegancję, natomiast czarna bluzka w białe groszki dodaje lekkości i kobiecego charakteru. W psychologii ubioru taki kontrast komunikuje równowagę między profesjonalizmem a dostępnością. Nie buduje dystansu, ale również nie sprawia wrażenia zbyt swobodnego. To wybór bezpieczny, ale nie nudny - uważa specjalistka.

Iwona Sasin podkreśla, że największą zaletą stroju jest dobrze zaznaczona talia. - Rozkloszowana spódnica pięknie pracuje podczas ruchu, co doskonale widać na zdjęciach ze schodów. Tego typu fason nadaje sylwetce lekkość i elegancję, a jednocześnie zachowuje odpowiedni poziom formalności. Proporcje są harmonijne - tłumaczy. Uwagę stylistki zwrócił materiał, z którego uszyto dolną część kreacji Nawrockiej. - Spódnica wygląda na uszytą z tkaniny o stosunkowo dużej gramaturze i dobrej stabilności. Materiał nie opina sylwetki, nie prześwituje i zachowuje swój kształt nawet podczas chodzenia. To sugeruje zastosowanie tkaniny z odpowiednią sztywnością, nie będę wróżyć, jaki jest skład, ale mam nadzieję, że nie są to włókna syntetyczne - mówi Plotkowi.

- Bluzka natomiast sprawia wrażenie wykonanej z lekkiej, miękko układającej się tkaniny. Rękawy mają odpowiednią objętość, ale nie wyglądają ciężko. Materiał dobrze reaguje na ruch i nie tworzy przypadkowych załamań. Całość wygląda świeżo przez cały czas wydarzenia, co w przypadku oficjalnych spotkań ma ogromne znaczenie - uważa stylistka.

Ekspertka doceniła stylizację Marty Nawrockiej. To by jednak poprawiła

Stylistka przyjrzała się również dodatkom pierwszej damy. Tu Nawrocka zachowała umiar. - Delikatne kolczyki, naturalny makijaż, niski kok, klasyczne czarne czółenka. Nic nie odciąga uwagi od osoby. To właśnie cecha dobrze rozumianej elegancji. Ta stylizacja wysyła bardzo ciekawy komunikat. Nie mówi: "Spójrzcie na mnie". Mówi raczej: "Jestem tutaj dla was" - zauważa Sasin. Dodała, że ubranie nie konkuruje z wydarzeniem i podkreśla rolę pierwszej damy jako gospodyni.

Są jednak kwestie, które wymagałyby poprawy. - Gdybym miała szukać elementów do udoskonalenia, wskazałabym trzy drobiazgi. Po pierwsze - linia dekoltu bluzki. Dekolt w kształcie litery V jest korzystny, jednak mógłby być odrobinę bardziej otwarty. Dzięki temu szyja wydawałaby się optycznie dłuższa, a cała sylwetka jeszcze smuklejsza. Po drugie - groszki. To klasyczny motyw, ale na zdjęciach grupowych tworzy dość silny kontrast. Delikatniejszy deseń lub mniejsze kropki nadałyby stylizacji więcej współczesności i jeszcze bardziej luksusowego charakteru. Po trzecie - spódnica. Jej fason jest bardzo udany, natomiast odrobina większej miękkości materiału mogłaby sprawić, że ruch tkaniny byłby jeszcze bardziej naturalny. Obecna konstrukcja jest bardzo stabilna, ale przez to momentami wydaje się nieco architektoniczna - dowiadujemy się.

Samą stylizację ekspertka ocenia jednak bardzo wysoko. - Jest elegancka, kobieca i odpowiednio wyważona. Nie epatuje modą, ale świadomie wykorzystuje jej język. Z perspektywy psychologii ubioru buduje obraz osoby kompetentnej, spokojnej i otwartej na rozmowę. Z perspektywy materiałoznawstwa widać, że wybrane tkaniny dobrze współpracują z sylwetką i zachowują estetyczny wygląd podczas całego wydarzenia - przekazała nam Iwona Sasin. Uważa, że kreacjach pierwszej damy popracowałaby jednak nad szlachetnością materiałów i współczesnej prostocie wzornictwa. - Czasem mniej dekoracyjny deseń, tkanina z wyższym udziałem naturalnych włókien o subtelnym, matowym wykończeniu oraz nieco bardziej minimalistyczna forma potrafią sprawić, że stylizacja wygląda nie tylko elegancko, ale wręcz ponadczasowo. To właśnie jakość materiału i doskonały krój najczęściej odróżniają dobrą stylizację od wybitnej - skwitowała.