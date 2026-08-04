Meghan Markle jest kobietą wielu twarzy - dała się poznać jako aktorka, księżna, przedsiębiorczyni oraz niedawno także ekspertka kulinarna. W swoim netfliksowym show "Z miłością, Meghan" przez dwa sezony prezentowała porady oraz przepisy prosto ze swojej kuchni. Już w pierwszym odcinku programu żona księcia Harry'ego postanowiła podzielić się przepisem na jednogarnkowy makaron, który podobno uwielbiają jej dzieci. W dniu 45. urodzin Meghan zdecydowałam się przygotować to danie, które swego czasu wywołało spore poruszenie w sieci... Dlaczego? Sami sprawdźcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Netflix i Meghan Markle poprawią TWOJE życie. "With love, Meghan" [ZWIASTUN]

Meghan Markle chwaliła się tym przepisem. Fani grzmieli nad... suchym makaronem

By zrobić makaron a'la Meghan Markle trzeba zaopatrzyć się w pomidorki koktajlowe, czosnek, cebulkę (opcjonalnie, lecz może dodać smaku), makaron spaghetti, oliwę z oliwek, cytrynę (jednym ze składników jest jej skórka), ulubioną zieleninę (w moim przypadku miks młodych liści), parmezan oraz ulubione przyprawy (Meghan dodała płatki chili, ja takowych jednak nie lubię). Przepis jest dość prosty - do jednego garnka/głębszej patelni wkładamy pomidorki, czosnek, cebulę i makaron, które przyprawiamy m.in. skórą cytrynową. W tym momencie pojawia się pierwsze zaskoczenie - wspominane poruszenie medialne wywołało nic innego, a dodanie suchego makaronu do reszty składników. Włosi podobno złapali się za głowy, a hejterzy Meghan tylko zacierali rączki. Ja również nie byłam początkowo przekonana, dałam jednak księżnej Sussex szansę.

Choć w przepisie składniki zalewa się wrzącą wodą, polecane było także użycie bulionu - by dodać więcej smaku. Tak też zrobiłam. Następnie nasza "mieszanina" musiała dojść do siebie na średnim ogniu, kilka minut pod przykryciem i kilka bez. Pod koniec gotowania dodałam wspominane młode liście, a jako "kropkę nad i" sporo startego parmezanu. Nie będę ukrywać, przez swój zapach makaron zaczął zachęcać mnie do zjedzenia. Mieszałam i czekałam.

Ten makaron Meghan Markle pokazała w pierwszym odcinku swojego show. Ciężko stwierdzić, dlaczego

Choć celowo nie czytałam opinii o smaku samego makaronu przed spróbowaniem go, muszę zgodzić się z internautami, których komentarze przeczytałam później w mediach społecznościowych. "Niestety, makaron bez jakiegokolwiek sosu jest po prostu bez smaku", "Nie warto", "Sosem jest sama woda - zero smaku" - czytamy w sekcji komentarzy pod przepisem. Mimo iż wydaje mi się, że dodałam nawet więcej przypraw niż sama Meghan w programie, danie wyjątkowo nie miało smaku. Oczywiście można dywagować, że można mu dać więcej czasu, żeby się przegryzło... Jednak czy na pewno, by się to wydarzyło? Markle zachwycała się jego smakiem tuż po podaniu prosto z patelni.

Jak ostatecznie można ocenić to danie? Osoby niezbyt sympatyzujące z Meghan napisałyby, że jest on trochę taki, jak sama gwiazda - dość mdły.