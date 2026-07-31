29 lipca Dominika Serowska i Marcin Hakiel pojawili się na kanapie "Pytania na śniadanie". Para, która spodziewa się obecnie drugiego dziecka, mówiła głównie na temat powiększenia ich rodziny. W sieci poruszenie wywołały jednak komentarze tancerza, w tym słowa o przekłuwaniu środków antykoncepcyjnych. Zareagowała na nie nawet prawniczka, odnosząc się do Kodeksu karnego. Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się więc do partnerki Hakiela.

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Zobacz wideo Serowska o kontakcie z dziećmi Hakiela. "Nie będę ściemniać"

Marcin Hakiel zażartował z "przekłuwania prezerwatyw". Prawniczka nie kryła poruszenia. Serowska odpowiada

- Ja naprawdę głównie się śmieję, że ja nie planowałam tego drugiego dziecka, ale on zaplanował jednak, więc obawiam się, co będzie dalej - skomentowała w śniadaniówce Serowska, mówiąc o obecnej ciąży oraz planach jej ukochanego, co do kolejnego potomstwa. Choć celebrytka podkreśla, że nie zamierza starać się ponownie o dziecko, Hakiel liczy m.in., że może doczekają się jeszcze bliźniąt. - Są takie metody, że te systemy zabezpieczające się tak przekłuwa. Ciach i masz! - powiedział w programie tancerz. Te słowa oburzyły dr Joannę Machlańską, prawniczkę, która specjalizuje się w prawie karnym.

"Panie Marcinie, to jest przestępstwo" - przekazała we wpisie w mediach społecznościowych. Choć sam Hakiel nie odniósł się do wpisu dr Machlańskiej, komentarzem w sprawie podzieliła się z nami Dominika Serowska. Partnerka tancerza jasno stwierdziła, że zgadza się ze słowami prawniczki. "Rozumiem reakcję pani prawnik i też zgadzam się, że jest to przestępstwo. Natomiast możecie być spokojni, w przypadku Marcina był to jedynie niefortunny żart" - poinformowała nas celebrytka.

Prawniczka odniosła się do konkretnego artykułu Kodeksu karnego

Dr Machlańska postanowiła również bardziej zagłębić się w całą sprawę. "Kodeks karny, art. 197. par. 1. Kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Przekłuwanie prezerwatywy (tak samo jej zdjęcie w trakcie stosunku) może być uznane za doprowadzenie do obcowania płciowego podstępem, ponieważ druga strona zgodziła się na stosunek z zabezpieczeniem" - podkreśliła dalej w swoim wpisie.

Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Słowa Hakiela o przebijaniu prezerwatywy wywołały skandal. Głos zabrała prawniczka: To jest przestępstwo".