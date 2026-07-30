Agnieszka Hyży o odejściu Kurzopków z Polsatu. "Coś mi mówi, że..."

W czwartek, 30 lipca, gruchnęła wiadomość o odejściu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzewskiego z "halo tu polsat". Para opublikowała obszerne oświadczenie w tej sprawie, dziękując za czas spędzony w stacji. Głos zabrała już Paulina Smaszcz, była żona Macieja Kurzajewskiego. Poprosiliśmy też Agnieszkę Hyży, która współpracowała z parą w telewizji, o komentarz. Oto, jak zareagowała na wieści o odejściu Kurzopków.

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"Zmiana jest jedyną stałą". Agnieszka Hyży o odejściu Kurzopków

Wygląda na to, że odejście Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie zaskoczyło Agnieszki Hyży. Dziennikarka zdaje sobie sprawę, że w telewizji regularnie zachodzą zmiany, zwłaszcza wśród pracowników. Ona sama ma w tym zakresie duże doświadczenie, ponieważ od 20 lat jest związana ze stacją Polsat. - Telewizja jest takim miejscem, w którym zmiana jest właściwie jedyną stałą. Po ponad 20 latach pracy w Polsacie wiem, że jedne decyzje przyjmujemy ze spokojem, inne potrafią nas zaskoczyć, ale bardzo często dopiero po czasie widzimy, że zamknięcie jednego etapu otworzyło zupełnie nowy - powiedziała nam.

Agnieszka Hyży ma bardzo dobre zdanie o Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewski i jest spokojna o ich przyszłość. - Kasia i Maciek mają ogromne doświadczenie, talent i zawodową świadomość, dlatego jestem spokojna o to, co przed nimi. Rynek mediów bardzo się zmienia i jestem przekonana, że dla takich osobowości zawsze będzie na nim miejsce - wyznała.

Dziennikarka nie ukrywa jednak, że będzie jej brakowało pary na telewizyjnych korytarzach. Jest jednak pewna, że jeszcze się spotkają. - Dla mnie telewizja to przede wszystkim ludzie i relacje, które zostają niezależnie od miejsca pracy czy aktualnej ramówki. Będzie mi brakowało naszych spotkań w Polsacie, ale coś mi mówi, że nasze zawodowe drogi jeszcze nieraz się przetną, tylko być może już w zupełnie nowych okolicznościach - podsumowała w rozmowie z nami.

Oto, co Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili w oświadczeniu

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że ich kontrakt z telewizją Polsat zakończył się, w związku z czym zdecydowali się zakończyć współpracę. "Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, wspólną pracę oraz możliwość współtworzenia projektów, które na stałe wpisały się w codzienność naszych widzów" - przekazali.

W dalszej części oświadczenia Cichopek i Kurzajewski wyjawili również, że mają już kolejne plany zawodowe. Na razie jednak nie poinformowali o szczegółach. "Teraz nadszedł czas na kolejne kroki. Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe. Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z wami podzielimy" - czytamy.