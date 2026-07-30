Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli jedną z par prowadzących "halo tu polsat" od 2024 roku. 30 lipca 2026 roku duet opublikował w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie, w którym poinformował, że ich współpraca właśnie się kończy. "Czas spędzony w stacji był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem i ważnym przystankiem w dotychczasowej karierze zawodowej. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, wspólną pracę oraz możliwość współtworzenia projektów, które na stałe wpisały się w codzienność naszych widzów" - przekazali Cichopek i Kurzajewski. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy byłą żonę dziennikarza Paulinę Smaszcz.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz miażdży ślub Kurzajewskiego i Cichopek. "Największy obciach w życiu"

Paulina Smaszcz szczerze o odejściu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z Polsatu

"Teraz nadszedł czas na kolejne kroki. Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe. Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z wami podzielimy" - mogliśmy przeczytać w dalszej części oświadczenia Kurzopków. Jak się okazuje, Paulina Smaszcz życzy parze szczęścia na nowej zawodowej drodze.

"Życzę im z całego serca wszystkiego najlepszego i najpiękniejszego. Maciek jest rewelacyjny w roli dziennikarza sportowego. Byłoby cudownie znów go zobaczyć w roli, do której jest urodzony. Trzymam kciuki" - przekazała nam.

Widzowie "halo tu polsat" żegnają duet prowadzących. "Będzie was brakować"

Pod udostępnionym w mediach społecznościowych oświadczeniem prędko pojawiło się wiele komentarzy internautów. Oddani widzowie "halo tu polsat" nie kryją, iż smutno im z powodu odejścia Cichopek i Kurzajewskiego. "Bardzo szkoda… Moja ulubiona para prowadzących. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia w dalszych realizacjach ", "Dla mnie byliście najlepszą parą prowadzących", "Przykro mi, zawsze na was czekałam", "Powodzenia, będzie was brakować", "Będę tęsknić za państwem" - komentowali licznie użytkownicy.