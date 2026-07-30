Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znaleźli się w Polsacie po odejściu z TVP. W 2024 roku słynna para zaliczyła głośny transfer z "Pytania na śniadanie" do nowopowstałej wówczas śniadaniówki "halo tu polsat". 30 lipca okazało się, że ich współpraca z tą stacją właśnie dobiegła końca. "Pragniemy poinformować, że wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z telewizją Polsat" - czytamy we wspólnym oświadczeniu pary. W rozmowie z Plotkiem do tej sprawy odniosła się ekspertka ds. PR-u - Marta Rodzik.

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"halo tu polsat" poradzi sobie z odejściem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

Cichopek i Kurzajewski nie zdradzili szczegółów swojej decyzji. Przekazali jedynie, że zamierzają skupiać się na nowych wyzwaniach zawodowych. "Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z wami podzielimy" - wyjaśnili.

Ekspertka od PR-u Marta Rodzik w rozmowie z nami przyznaje, że to jedna z najgłośniejszych zmian w telewizji śniadaniowej tego lata. Nie uważa jednak, aby odejście Cichopek i Kurzajewskiego miało zachwiać pozycją "halo tu polsat". - Program od początku był budowany jako format oparty na zespole prowadzących, a nie na jednej gwieździe. Odejście tak rozpoznawalnego duetu oznacza jednak konieczność ponownego zdefiniowania części wizerunku programu i będzie testem dla producentów, czy potrafią przekuć zmianę w nowe otwarcie - tłumaczy ekspertka w rozmowie z nami.

Odejście z Polsatu testem również dla Kurzopków

Marta Rodzik podkreśla, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mogą sporo ugrać na odejściu z Polsatu. - To ruch, który może okazać się korzystny, jeśli rzeczywiście mają przygotowane kolejne projekty - tłumaczy. - Oboje mają silne marki osobiste, a dziś to właśnie marka osobista coraz częściej bywa ważniejsza, niż związanie się z jedną stacją telewizyjną. Jeśli wykorzystają moment na rozwój własnych przedsięwzięć, decyzja może w dłuższej perspektywie wzmocnić ich pozycję na rynku - zauważa ekspertka.

- Ostatecznie o tym, kto zyska na tej zmianie, zdecydują najbliższe miesiące. Dla Polsatu będzie to sprawdzian umiejętności odświeżania formatu, a dla Cichopek i Kurzajewskiego test, czy ich popularność przełoży się na sukces poza "halo tu polsat" - podsumowuje specjalistka w rozmowie z nami.