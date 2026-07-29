Na ten gest Zełenskiego wszyscy zwrócili uwagę. 'Klasyczny symbol'

W środę, 29 lipca, Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski i spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem w Lublinie. Prezydent Ukrainy przybył do naszego kraju prosto ze Stanów Zjednoczonych i wiadomo, że jego wizyta w USA była jednym z tematów rozmów. Do sieci trafiły już zdjęcia i nagrania ze spotkania Zełenskiego i Tuska, a my poprosiliśmy ekspertkę ds. PR Martę Rodzik, by przyjrzała się mowie ciała polityków. Oto co zauważyła.

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Nagle Wołodymyr Zełenski to zrobił. Ekspertka tak oceniła jego gest

Nagranie ze spotkania z Donaldem Tuskiem Wołodymyr Zełenski opublikował na swoim instagramowym profilu. Widać na nim, jak polski premier z radością wita ukraińskiego prezydenta. Z kolei na zdjęciach, które zrobili politykom fotoreporterzy, można dostrzec, że Zełenski poklepywał Tuska po plecach w czasie rozmowy.

Ekspertka Marta Rodzik nie ma wątpliwości, co oznaczał uścisk dłoni polityków. - Uścisk dłoni między Donaldem Tuskiem a Wołodymyrem Zełenskim jest klasycznym symbolem wzajemnego szacunku, gotowości do współpracy i potwierdzenia partnerskich relacji. W przekazie medialnym taki gest zazwyczaj komunikuje jedność i otwartość na dialog - powiedziała nam.

Ekspertka wzięła też pod lupę położenie ręki przez Zełenskiego. Nie da się ukryć, że to nie jest częsty widok wśród polityków. Co oznacza? - Położenie ręki na plecach przez Zełenskiego może być odbierane jako gest życzliwości i bliskości, sugerujący ciepłą oraz mniej formalną relację. Może być również oznaką wsparcia lub podziękowania, zwłaszcza jeśli spotkanie dotyczyło współpracy Polski z Ukrainą. Dotyk pleców w komunikacji niewerbalnej bywa też interpretowany jako sygnał komfortu i dobrej atmosfery - podsumowała.

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O ile prezydent Ukrainy pokazał nagranie ze spotkania z Tuskiem, o tyle premier Polski opublikował post na swoim profilu, zdradzając, o czym rozmawiał z Zełenskim. "Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem" - napisał.