Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski aktywnie spędzają swoje zagraniczne wakacje. Prócz odwiedzania popularnych turystycznych miejsc, wykorzystują czas również bardziej niekonwencjonalnie. Podczas pobytu w Seulu wybrali się niedawno do kliniki na zabiegi pielęgnacyjne na twarz. Nie kryjąc ekscytacji, gwiazda zrelacjonowała cały przebieg wizyty i pokazała, co dokładnie im robiono. Plotek poprosił o komentarz w tej sprawie popularnego w sieci kosmetologa, znanego jako Ten Paweł Od Kosmetyki.

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Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przeszli zabiegi w Korei. "To standard, nie dodatek"

"Korea to stolica świata, jeśli chodzi o skin care. Koreańskie gwiazdy nie stawiają na filtry, tylko na regularność, dobrze dobrane zabiegi i konsekwencję. Będąc w Seulu, musieliśmy sprawdzić, o co chodzi z tą całą viralową gorączką na zabiegi" - przekazała w nowym poście w mediach społecznościowych Cichopek, zamieszczając filmik z ich wizyty w klinice w Seulu. Jak się okazało, po dogłębnym badaniu skóry, para poddała się zabiegom nawilżającym oraz oczyszczającym.

- W Korei diagnostyka skóry na sprzęcie to standard, nie dodatek. Analiza nawilżenia, elastyczności, przebarwień i głębokości zmarszczek zamiast oceny na oko. U nas to wciąż często pomijane albo traktowane jako gadżet - wyjaśnił nam na starcie ekspert, przyglądając się materiałowi opublikowanemu przez Cichopek.

Ten Paweł Od Kosmetyki przyjrzał się także samemu zabiegowi, któremu poddała się aktorka z ukochanym. - To klasyczny model koreańskiej pielęgnacji. Najpierw dokładna analiza parametrów skóry oraz jej jakości, potem zabieg i kosmetyki dobrane indywidualnie, nie z gotowego szablonu. Sama metoda staje się dość popularna - sam ją wykorzystuję w swojej codziennej praktyce - ocenił specjalista.

Katarzyna Cichopek zachwycała się efektem po zabiegu. "Prawdziwy efekt buduje..."

"Efekt? Skóra, która oddycha i jest głęboko nawilżona. (...) Teraz rozumiem, dlaczego koreańskie gwiazdy wyglądają tak, jak wyglądają. To nie magia, to metoda i chyba trochę dyscypliny, z którą u mnie różnie bywa" - podsumowała we wpisie Cichopek, podekscytowana przebytym zabiegiem. Ten Paweł Od Kosmetyki jasno to podsumował.



- Jednorazowy zabieg z wakacji da efekt wow na tu i teraz, ale to krótkotrwałe. Prawdziwy efekt buduje regularność w domowej pielęgnacji między zabiegami, nie pojedyncza wizyta. Sekret koreańskich gwiazd to nie magiczny zabieg, tylko dyscyplina. Sama Katarzyna Cichopek to zresztą zauważyła w opisie - wyjaśnił nam na koniec ekspert.