Szyc w cztery miesiące schudł 15 kg. Czy to na pewno zdrowe? Lekarz wylicza

Borys Szyc postanowił zadbać zarówno o zdrowie, jak i sylwetkę. Aktor w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post ujawnił, co zrobił, by czuć się i wyglądać lepiej. Najpierw wykluczył z diety cukier, co nie było dla niego łatwe, gdyż jest fanem słodyczy. - Cukier jest niestety mocnym narkotykiem - nie ukrywajmy. Ja lubiłem słodycze w przeróżnej postaci i zupełnie z nich zrezygnowałem. W moje urodziny pierwszy raz zjadłem kawałek tortu - mówił. - Robiłem wszystko, co trzeba robić, żeby zrzucić 15 kilogramów, a tak się wydarzyło. Czyli nie jadłem cukru, nie jadłem mąki i co rano ćwiczyłem na czczo po 40 minut. Do tego kilka razy w tygodniu siłownia. A do tego gram fanatycznie w tenisa, prawie codziennie - komentował aktor. W rozmowie z Plotkiem do sprawy odniósł się dr n. med. i n. o zdr. Arkadiusz Matras z profilu Dietetyka #NieNaŻarty.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Grabowska zdradza kulisy pracy z Szycem i Kotem

Borys Szyc wykluczając to z diety, schudł 15 kilogramów. Czy dobrze postąpił?

Diety gwiazd wzbudzają powszechne zainteresowanie, ale często bywają nieodpowiednio dopasowane i bywa, że mogą źle działać na organizm. W przypadku Borysa Szyca jest jednak inaczej, o czym opowiedział nam dietetyk. - Utrata 15 kg w cztery miesiące nie musi być niezdrowa. Wręcz przeciwnie, może dawać dużo korzyści, zwłaszcza u osób z nadwagą i otyłością. Lepiej, by osoba z nadmierną masą ciała utraciła 15 kg w cztery miesiące, niż miała nadwagę lub otyłość - wyjaśnia nam ekspert.

Dr Arkadiusz Matras przyjrzał się również temu, w jaki sposób Szyc podszedł do odchudzania i zmiany sylwetki. - Metoda również jest bardzo akceptowalna. Sama pszenica nie jest zła, a produkty pełnoziarniste (brązowy makaron, pełnoziarniste pieczywo) są wręcz zdrowe, ale dzięki wyeliminowaniu właśnie pszenicy i cukru automatycznie pozbywamy się wielu produktów przetworzonych - zauważa specjalista.

Borys Szyc jest przepracowany. To ma zamiar zrobić

Borys Szyc w rozmowie z Katarzyną Nosowską i Mikołajem Krajewskim w podcaście "Bliskoznaczni" ujawnił, że dopiero w ostatnim czasie zaczął odrzucać propozycje zawodowe. Zeszły rok był dla niego szczególnie trudny. - Byłem tak zmęczony, jak nie byłem nigdy. Miałem zeza w mózgu po prostu. Już nie wiedziałem, gdzie jestem, czy to jest Polska, czy to jest Litwa. Kręciłem w różnych miejscach, do tego dwie różne rzeczy, do tego grałem w teatrze. Naprawdę byłem wykończony - przyznał. Aktor chciałby robić wyłącznie jedną, acz dobrą, produkcję rocznie. Na razie nie chce jednak rezygnować z interesujących go projektów. - Dopóki mam tę energię i chęć, to trzeba z tego korzystać - dodał.