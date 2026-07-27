Książula oraz jego wyróżnienia "Muala" nie trzeba już nikomu przedstawiać. W całej Polsce już wiele miejsc zachwyciło kulinarnie popularnego youtubera, otrzymując tym samym zaszczyt posiadania charakterystycznej, pomarańczowej naklejki na froncie restauracji. Jednym z takich lokali jest KeBila w Radzionkowie, specjalizujący się w kebabach. Jeszcze do niedawna to właśnie to miejsce posiadało miano "najlepszego berlińskiego kebaba Gemüse" w Polsce. Choć na początku lipca KeBili dorównała restauracja z Sopotu (więcej pisaliśmy o tym TUTAJ), w Radzionkowie wciąż każdego dnia stołują się tłumy klientów. Sama postanowiłam więc udać się do tego lokalu, by sprawdzić, o co faktycznie się tam rozchodzi.

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Książulo dał im "Muala". Sprawdziłam lokal, w którym każdego dnia jest kolejka po kebaba

- Takiego kebaba w Polsce jeszcze nie jadłem - ocenił w kwietniu bieżącego roku Książulo, nagrywając film w Radzionkowie. Tuż po premierze materiału w KeBili pojawiły się tłumy klientów, a kolejka, by złożyć zamówienie, ciągnęła się aż po przysłowiowy horyzont. Gdy przyjechałam do restauracji trzy miesiące od odwiedzin youtubera, liczba czekających pod budynkiem osób wciąż robiła wrażenie. Choć na pozór tłum mógł sugerować, że na dania trzeba będzie poczekać dość długo, większość konsumentów albo już zajadała się swoimi kebabami, albo oczekiwała na odbiór zamówień. W kolejce czekałam kilka minut, by ostatecznie zamówić dwa kebaby do testów - klasycznego lawasza oraz najpopularniejszego w karcie kebaba Gemüse. Obydwa były gotowe w przeciągu 15-20 minut, tak jak uprzedziła mnie pani za kasą.

Mimo natłoku pracy i liczby wydawanych pozycji, ekipa KeBili dba o powtarzalność i standard w swoich daniach. Otrzymane kebaby w niczym nie odbiegały od tych, które widziałam w rękach innych klientów oraz tych, które na swoim filmie zaprezentował Książulo. W smaku okazało się być podobnie. Zarówno lawasz, jak i Gemüse w bułce charakteryzowały się przede wszystkim świeżością i dobrymi składnikami. Jako osoba, której zdarza się jeść kebab (choć nie próbowałam jeszcze tych w Berlinie), propozycje KeBili zaliczyłabym zdecydowanie do tych godnych polecenia.

Czy znowu zjadłabym kebaba w Radzionkowie? Odpowiedź jest prosta

- Dzieje się bardzo dużo, tak jak powinno być w berlińskim kebabie - mięcho, sosy, bułka, warzywa - mówił dalej na filmie z Radzinkowa Książulo, oceniając propozycje z KeBili. I ciężko się z nim nie zgodzić. W cenie 34 złotych (za opcję Gemüse) oraz 41 złotych (za klasycznego lawasza XL) otrzymałam świetne jakościowo propozycje, dzięki którym byłam syta aż do wieczora. W przeciwieństwie do większości kebabów w Polsce, w tych daniach nie znajdziecie tylko i wyłącznie "wypełniacza" jakim jest kapusta, lecz świeże warzywa, dobrze skomponowane sosy oraz co najważniejsze - przepyszne, "kraftowe" mięsa.



Mimo iż tłum pod kebabem w Radzionkowie może początkowo zszokować, warto poczekać tam nieco dłużej niż w przeciętnym tego typu lokalu i zjeść coś naprawdę dobrego. Czy z "Muala", czy też bez, lokal ten chętnie ponownie odwiedzę!