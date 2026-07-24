Kolejne ogłoszenia związane z nadchodzącą edycją "Tańca z gwiazdami" wzbudzają poruszenie. Nie inaczej było przy okazji wyjawienia przez produkcję, że na parkiecie zobaczymy Dominika Rupińskiego. Ta informacja obruszyła część widzów, którym nie podobał się fakt, iż influencer dołącza do grona uczestników show. "Nie znam gościa kompletnie, kiedyś znało się wszystkich uczestników, teraz połowy się nie kojarzy, czasy się zmieniły", "W każdej edycji teraz musi być ktoś taki, serio?" - mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z Plotkiem do krytycznych komentarzy odniósł się sam Rupiński.

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Dominik Rupiński wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Tak zareagował na krytyczne komentarze

Postanowiliśmy zapytać influencera o to, co sądzi na temat nieprzychylnych komentarzy na swój temat. - Wiedziałem, że takie komentarze się pojawią i byłem na nie przygotowany. Zauważyłem podobne reakcje również przy poprzednich edycjach, kiedy ogłaszano udział influencerów, więc zupełnie mnie to nie zaskoczyło - przyznał w rozmowie z Plotkiem. - Nie odbieram tych komentarzy jako krzywdzących. Internet jest ogromny, a algorytmy pokazują nam przede wszystkim treści i osoby, które odpowiadają naszym zainteresowaniom. Doskonale więc rozumiem, że moje materiały nie docierają do każdego i nie każdy w Polsce musi wiedzieć, kim jestem - zaznaczył Rupiński. - Zresztą ja również nie znałem wcześniej wszystkich nazwisk, które pojawiły się wśród ogłoszonych uczestników. Uważam, że to jest całkowicie naturalne! Trudno dziś znać wszystkich ze wszystkich obszarów mediów - dodał.

Dominik Rupiński o tym, na czym polega wyjątkowość "Tańca z gwiazdami"

Jak zauważa Rupiński, w programie udział biorą osoby z różnych środowisk. - Myślę, że właśnie na tym też polega wyjątkowość "Tańca z gwiazdami". Spotykają się w nim osoby z różnych środowisk, pokoleń i mediów - mówi nam. - Mam nadzieję, że widzowie, którzy do tej pory mnie nie znali, dzięki programowi będą mieli okazję poznać mnie trochę lepiej, a może nawet polubić. A ja dam z siebie wszystko, żeby przede wszystkim zapamiętali mnie z tańca! - podsumował w rozmowie z Plotkiem.