Doda promuje na Instagramie swoją markę suplementów, wśród których znajduje się m.in. kakao z ekstraktem z grzybów. W składzie wymienia Cordyceps, Chaga, Lion’s Mane, Reishi i Shiitake. Wokalistka na nagraniu przekazała, że od 1,5 roku nie pije kawy i zrezygnowała z niej na rzecz wspominanego kakao. - Moje życie zmieniło się na 1000 razy lepsze. Jeżeli macie jakieś stany lękowe, ataki paniki czy epizody depresyjne - odkąd przestałam pić kawę, całkowicie ich nie mam. Czuję się rewelacyjnie - twierdzi Doda.

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Doda twierdzi, że odstawienie kawy pomaga w leczeniu depresji. Jak jest naprawdę?

W dalszej części nagrania Doda wyjaśnia, że poranny rytuał picia kawy zastąpiła piciem kakao, a następnie doszła do wniosku, że "fajnie by było dodać jakieś drogocenne, zdrowotne grzyby, które mogłyby ją pobudzić". Psychiatrka Maja Herman w rozmowie z nami tłumaczy, że kwestia samego odstawienia kawy jest bardziej skomplikowana niż się wydaje. - Jest grupa pacjentów z zaburzeniami lękowymi i napadami paniki, którym kawa bardzo nie służy i po kawie czują, że mają lęki, przyspieszone bicie serca, napady paniki, co w konsekwencji może doprowadzać do utrwalenia zaburzeń lękowych, a nawet epizodów depresyjnych - przekazała nam ekspertka.

Maja Herman podkreśla jednak, że w rolce nagranej przez Dodę niepokoi ją bardziej kwestia połączenia kakao i grzybów. - Bo najprawdopodobniej jeśli masz predyspozycje do napadów lęku i zaburzeń lękowych, eliminacja kawy owszem, może pomóc, ale to oznacza, że inne substancje, które mają charakter psychostymulujących, będą tak samo działać. Więc może się to okazać takim zamienianiem w stylu "zamienił stryjek siekierkę na kijek" - zaznacza.

Psychiatrka dodaje, że jeśli po kawie występują np. stany lękowe, to zdecydowanie lepiej udać się do specjalisty. - Bo to oznacza, jak to się ładnie mówi teraz, duży diagnostyczny red flag i nie polecam "leczenia" tego suplementami, a szczególnie tymi, które są psychostymylujace - podkreśla w rozmowie z nami. - Ja jako lekarka muszę mówić prawdę, a wszyscy niemedyczni są w pełni swobodni i mogą wypowiadać każde zdanie, jakie im ślina na język przyniesie. Szansą jest lex szarlatan i prezydent Nawrocki! Mam nadzieję, że podpisze ustawę - dodaje Maja Herman.

Psychiatrka punktuje niespójności w nagraniu Dody

Maja Herman zwraca również uwagę na fakt, że Doda w swoim nagraniu twierdzi, iż kawa powoduje problemy zdrowotne, sugerując przy tym istnienie prozdrowotnych działań grzybów. - Mówi też, że kawa to pobudzacz nienaturalny, a lepiej się naturalnie pobudzać - w domyśle grzybami - a to też nieprawda - zaznacza psychiatrka. - Kawa ma prozdrowotne działanie? Badań o grzybach, które wymienia w składzie, jest bardzo mało i są niskiej jakości. I obie te substancje - i kawa i grzyby - są naturalne, żadne nie jest "sztucznym" pobudzaczem - podsumowuje ekspertka.

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