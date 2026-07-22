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Przełom ws. Łukasza P. Sąd będzie musiał podjąć ważną decyzję ws. męża Peretti

Prokuratura przekazała nowe wieści nt. Łukasz P., męża Sylwii Peretti. Mężczyznę zatrzymano na początku lipca w związku ze sprawą o wyłudzenie.
Sylwia Peretti, Łukasz P.
Fot. KAPiF

6 lipca media obiegła informacja o zatrzymaniu przez CBA pięciu osób, które były podejrzane ws. o wyłudzenia ponad 7,5 miliona złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jak się okazało, wśród nich znalazł się mąż Sylwii Peretti - Łukasz P. Mężczyzna trafił wówczas do aresztu na trzy miesiące. Teraz prokuratura przekazała nam najświeższe informacje w tej sprawie. 

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Nowe wieści ws. Łukasza P. Do sądu trafiło zażalenie

Jak dowiedzieliśmy się po ponad dwóch tygodniach od zatrzymania Łukasza P., we wtorek 21 lipca Prokuratura Regionalna w Gdańsku dowiedziała się, iż do Sądu Rejonowego w Gdańsku wpłynęło zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Przedstawiciele prokuratury przekazali nam, jak będą wyglądać dalsze kroki w tej sytuacji.

Sąd zwrócił się o nadesłanie akt sprawy. Akta śledztwa - 17 tomów akt głównych i 34 tomy załączników, dziś zostaną przekazane z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, do Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku

- poinformował nas urząd. "Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku ma dwie możliwości: Może przychylić się do argumentów wskazanych w zażaleniu, uwzględnić je i uchylić środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, albo może nie uwzględnić zażalenia i przekazać je do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, jako sądowi odwoławczemu" - wyjaśniono dalej, ujawniając więcej szczegółów. "Postępowanie w przedmiocie rozpoznania zażalenia toczy się bez udziału publiczności. Podejrzanego sprowadza się na posiedzenie, jeśli sąd tak postanowi. Strony, to jest prokurator i obrońca podejrzanego, mają prawo, ale nie obowiązek, wziąć udział w posiedzeniu zażaleniowym. W razie niestawiennictwa stron, sąd rozpoznaje zażalenie bez ich udziału" - opisała prokuratura.

Artykuł aktualizowany

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