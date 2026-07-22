Rozwód to zdecydowanie trudny okres dla małżonków. Gwiazdy muszą się na dodatek mierzyć z tym, że media patrzą im na ręce, a fani chcą dowiedzieć się o ich rozstaniu jak najwięcej. Choć rozwody to osobiste tragedie, celebryci zdają się przekuwać je w sukces. Taki trend możemy zauważyć już od dłuższego czasu. Przyjrzałam się sprawie. Zdaje się, że rozwód to dla wielu doskonała okazja na zarabianie pieniędzy.

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Książki, programy i reklamy. Tak gwiazdy zarabiają na rozwodach

Jednym z najgłośniejszych rozstań ostatnich lat jest niewątpliwie to Poli i Michała Wiśniewskich. Muzyk, czego nie da się ukryć, ma już spore doświadczenie na tym polu - jest w trakcie piątego już rozwodu. Nietrudno jednak zauważyć, że piosenkarz odżył medialnie po rozejściu się z małżonką. Oczywiście przyczynił się do tego powrót po dwóch dekadach do Mandaryny - drugiej żony. Niewątpliwie wokalista Ich Troje sporo zyskał dzięki zamieszaniu wokół rozwodu i nowego/starego związku. Widać to nie tylko w medialnym zainteresowaniu, ale również w reklamach. Wiśniewski zaczął współpracę z firmą przeprowadzkową, a na jednym z nagrań jasno nawiązuje do rozwodu: "Są takie momenty w życiu, kiedy trzeba zamknąć jedne drzwi..." - mogliśmy usłyszeć. Na kadrach widać, jak ekipa przeprowadzkowa pakuje w kartony jego pamiątki i rzeczy osobiste.

Pola Wiśniewska również nie próżnuje i skrzętnie wykorzystuje zamieszanie wokół siebie. Pojawiała się w wielu programach o ogólnokrajowym zasięgu, a w mediach społecznościowych promuje swoją książkę "Matka Pola", której oficjalna premiera zaplanowana jest na 28 lipca - choć w przedsprzedaży można ją było dostać wcześniej. Maria Prażuch-Prokop, która w tym roku ogłosiła, że rozstaje się z Marcinem Prokopem, także zdecydowała się na wkroczenie do medialnego świata z przytupem. Już niedługo zadebiutuje w programie Polsatu "Wielka Miłość w Małym Mieście". Najwyraźniej doskonale wie, że należy kuć żelazo póki gorące, i wykorzystała moment zainteresowania, by się wypromować.

Rozwód można przekuć w sukces. Reklamodawcy kochają rozgłos

W tym roku doszło również do rozwodu Barona i Sandry Kubickiej. Modelka nie tylko przeżywała rozwód, ale również mogła zauważyć wzrost zainteresowania medialnego. Choć sama nie była temu przychylna i krytykowała serwisy, które interesowały się jej życiem prywatnym, z reklam na profilu w mediach społecznościowych jednak nie zrezygnowała. Promowała kolejne firmy, a przy okazji również mówiła o swoich biznesach. Jest to strategia, która z pewnością się jej opłacała finansowo, a Kubicka może o sobie mówić jako o kobiecie sukcesu.

Emilia Komarnicka jest w trakcie rozwodu z Redbadem Klynstrą, a media rozpisywały się o ich spotkaniu na sali sądowej. Aktorka prężnie działa na Instagramie, a niedawno zaczęła ponownie mocno promować swoją książkę "Czuję, że żyję", o której wcześniej nie wspominała tak często. W ostatnim czasie nawiązała również dużo współprac. Pojawiła się w podcaście znanej marki odzieżowej, pracuje nad sylwetką z trenerem oraz reklamuje ubrania polskiej marki.

Trudno tu również nie wspomnieć o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, które nastąpiło pod koniec 2024 roku. Tak naprawdę dzięki rozwodowi tancerz zyskał sławę i stał się pełnoprawnym influencerem - dziś może liczyć na wiele współprac. Pela wydał również ebooka z przepisami. Aktorka z pewnością zauważyła wzrost zainteresowania jej życiem, a dziś płynie na kanwie nowego związku z Marcinem Rogacewiczem.