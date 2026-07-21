Partie polityczne rozbrykały się na TikToku. "To nie zastąpi wiarygodności"

Dziś internet ma niezwykłą siłę, jeśli chodzi o wpływ na młode pokolenie, które spędza na aplikacjach masę czasu. Do internautów łatwo można trafić poprzez znane platformy społecznościowe, co zaczęły wykorzystywać partie polityczne. Na ich profilach pojawiły się liczne materiały, które wpasowują się w panujące trendy. Taka strategia może się sprawdzić? W rozmowie z Plotkiem o sprawie opowiedziała ekspertka od PR, Marta Rodzik.

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Partie polityczne bawią się w TikToka. To może przynieść im wiele korzyści, ale o jednym muszą pamiętać

Zabawne filmiki to obecnie domena nie tylko komediowych influencerów, ale również partii politycznych. Dziś w materiałach próbują wpasować się w trendy, które wypromowała młodzież. PiS wrzuca przeróbki ze śpiewającym influencerem, Lewica "tier listę" partii politycznych, a Koalicja Obywatelska publikuje przeróbki z Karolem Nawrockim. Swoje trzy grosze wtrącają także sami politycy, m.in. Michał Kołodziejczak publikuje swoją codzienność, pokazując, co robi na roli w akompaniamencie Lany del Rey. Wspomniane materiały osiągają setki tysięcy wyświetleń - niektóre nich przebijają nawet milion. Z czego to wynika?

- To zjawisko jest efektem klikających się trendów. Po pierwsze, partie polityczne dostrzegły, że TikTok nie jest już platformą wyłącznie dla nastolatków, ale jednym z najważniejszych kanałów dotarcia do szerokiego grona odbiorców, w tym osób, które coraz częściej czerpią informacje o polityce właśnie z krótkich materiałów wideo. Po drugie, logika działania TikToka premiuje treści, które wpisują się w aktualne trendy, wykorzystują popularne dźwięki, memy czy charakterystyczny sposób narracji - wyjaśniam nam Marta Rodzik.

Dziś partie polityczne starają się mówić "językiem platformy", unikając tym samym "języka tradycyjnej polityki". - To nie oznacza, że nagle zmieniają swoje poglądy, lecz zmieniają przede wszystkim formę przekazu. Oczywiście ważnym celem jest także dotarcie do młodszych wyborców, ale byłoby uproszczeniem stwierdzenie, że chodzi wyłącznie o młodzież. Dziś odbiorcy oczekują komunikacji, która jest krótka, dynamiczna i osadzona w internetowej kulturze - tłumaczy dalej ekspertka od PR. - Jeśli politycy chcą być obecni tam, gdzie toczy się uwaga użytkowników, muszą dostosować sposób opowiadania o polityce do reguł danej platformy - dodaje.

Korzystanie z trendów jest narzędziem, a nie celem samym w sobie. Viralowy film może zwiększyć zasięg i rozpoznawalność, ale nie zastąpi wiarygodności ani merytorycznego przekazu. Długofalowo skuteczna komunikacja polityczna wymaga połączenia atrakcyjnej formy z treścią, która odpowiada na realne oczekiwania wyborców

- podsumowuje Marta Rodzik.

Partie polityczne robią furorę na TikToku. To może je jednak pogrążyć

Partie polityczne zatrudniły specjalistów z prawdziwego zdarzenia, którzy skupiają się dziś przede wszystkim na real time marketingu. Reagują na pojawiające się trendy w szybkim tempie, przy okazji chętnie wbijając sobie szpilki. To się może podobać, bo jednocześnie bawi i odnosi się do polskiej sceny politycznej. Mnie niektóre z nagrań również bawią - ukrywać tego nie będę. Tu jednak pojawia się ta cienka linia w "przedobrzeniu".

Wielu nie potrafi powiedzieć sobie stop, widząc, że coś zostało dobrze przyjęte przez internautów - kują żelazo póki gorące. W tym przypadku może to być jednak zgubne, gdyż odbiorców szybko to może znudzić, co doprowadzi do spadku zasięgów. Na razie tej tendencji nie widać, ale czuć, że partie polityczne poczuły to "flow" i będą starały się iść tym tropem. To dobry krok, patrząc na to, że dziś większość z nas na co dzień korzysta z platform społecznościowych.