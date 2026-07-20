Gdy podczas 42. ceremonii rozdania nagród Grammy w lutym 2000 roku Jennifer Lopez wkroczyła na czerwony dywan w sukni projektu Versace, świat mody już nigdy nie był taki sam. Kreacja momentalnie trafiła na pierwsze strony gazet, a młodą wówczas artystkę uznano za najlepiej ubraną na wydarzeniu. Choć dla wielu suknia Jungle Dress była po prostu udaną stylizacją w wykonaniu J. Lo, nie każdy wie, jak duży wpływ miała ona na branżę, a nawet i... rozwój technologii. 26 lat po zaprezentowaniu się gwiazdy w ikonicznej kreacji, tłumaczymy jej fenomen.

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Jennifer Lopez i odzyskanie świetności Versace. Świat mody zmienił się w 2000 roku na dobre

Kreacja Lopez pochodziła z kolekcji Versace Spring/Summer 2000. Wykonano ją z transparentnego, zielonego jedwabnego szyfonu z tropikalnym motywem liści palmowych i bambusa. Wyjątkowo charakterystyczny dla tego projektu był także głęboki dekolt, który poniżej pępka spinał materiał ozdobną broszką. Choć początkowo stylistka gwiazdy Andrea Lieberman sugerowała Lopez inne stylizacje (przed artystką w tej samej sukni mogliśmy już widzieć m.in. modelkę Amber Vallettę oraz Geri Halliwell ze Spice Girls), J. Lo postawiła mimo wszystko na propozycję od Versace. Okazało się to oczywiście strzałem w dziesiątkę. - Świat zobaczył idealne połączenie kobiety, momentu i projektu. Suknia była odważna, zmysłowa i całkowicie spójna z jej osobowością - skomentowała w rozmowie z Plotkiem stylistka Paulina Gzik.

Jennifer, pokazując się akurat w tej kreacji, nie tylko sprawiła, że zaczęto uznawać ją za ikonę mody, lecz także przyczyniła się do odzyskania świetności domu mody Versace. Po śmierci Gianniego Versace w 1997 roku stery w marce przejęła jego siostra Donatella. Po latach uznano, że zamieszanie, które wywołała Lopez w "jungle dress", było niejako punktem zwrotnym w historii domu mody. Nazwisko Versace trafiło wraz z suknią na okładki magazynów, a Donatella umocniła wówczas swoją pozycję w branży.

Stylizacja pokazała, że kreacja gwiazdy może być czymś więcej niż eleganckim strojem - może stać się globalnym wydarzeniem, zbudować wizerunek artystki i na lata zdefiniować DNA marki. Po Jungle Dress domy mody jeszcze mocniej zaczęły traktować czerwony dywan jako najważniejszą platformę komunikacji i marketingu, a odważne, natychmiast rozpoznawalne kreacje stały się jego nieodłącznym elementem

- wyjaśniła nam ekspertka.

Jennifer Lopez i Google Images mają ze sobą więcej wspólnego niż się wydaje

Z suknią J. Lo wiąże się jednak jeszcze inna, ciekawa historia, która wpłynęła na fakt, iż kreację możemy obecnie uznać za przełomową. - Jej wpływ wykroczył poza samą branżę - zaznaczyła Paulina Gzik. Jungle Dress chciały w 2000 roku zobaczyć miliony internautów. Wyszukiwarka Google obsługiwała jednak wówczas jedynie linki tekstowe, a wyszukiwanie obrazów po prostu nie istniało.



Dopiero w 2001 roku inżynierowie stworzyli i uruchomili wyszukiwarkę Google Images, do której powstania, jak sami wyznali, zainspirowała ich właśnie Jennifer Lopez oraz jej stylizacja. - To chyba najlepszy dowód na to, że jedna stylizacja może wpłynąć jednocześnie na modę, popkulturę i technologię - opisała w rozmowie z Plotkiem stylistka. Jednak na tym historia Jungle Dress się nie zakończyła.

Wielki powrót Jungle Dress po prawie dwóch dekadach. Jennifer Lopez znów rozbiła bank

Gdy wszyscy sądzili, że Jungle Dress na dobre zapisała się na kartach historii i pozostanie w kanonie lat 2000... nadszedł rok 2019. We wrześniu Donatella Versace zaprezentowała nową kolekcję inspirowaną ikonicznym już wzorem Jungle. Nikt nie mógł się jednak spodziewać, że na finał pokazu w Mediolanie na wybieg wkroczy sama Jennifer Lopez, pokazując się przed widownią w nowej wersji swojej kultowej sukni. Nagranie z wydarzenia prędko obiegło sieć i stało się viralem, a zarazem kolejnym dowodem na to, jak ważnym elementem kulturowym stała się Jungle Dress.

- Jako stylistka widzę w tej sukni przede wszystkim siłę idealnego dopasowania kreacji do osobowości. Versace zyskało globalny symbol, a Jennifer Lopez umocniła swoją pozycję jako ikona stylu. Jungle Dress udowodniła, że czasem to nie sama suknia tworzy historię, ale kobieta, która potrafi ją naprawdę unieść - podsumowała dla Plotka Paulina Gzik.