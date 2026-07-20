Powrót na stronę główną

Sprawdziłam przepis Mai Bohosiewicz na wysokobiałkową przekąskę. Tylko pięć składników, a taki efekt

Maja Bohosiewicz podzieliła się na Instagramie pomysłem na zdrową i wysokobiałkową przekąskę. Ma się w niej znajdować nawet 50 gramów białka! Sprawdziłam ten przepis i powiem Wam, czy było warto. Tekst powstał w ramach cyklu "Sprawdzam, żebyście Wy nie musieli", w którym testujemy to, co polecają gwiazdy.
Sprawdziłam przepis Mai Bohosiewicz na wysokobiałkową przekaskę. Tylko cztery składniki, a taki efekt
instagram.com/majabohosiewicz/Kinga Molenda

Maja Bohosiewicz to teraz niemal fitinfluencerka. Na swoim instagramowym profilu regularnie publikuje nagrania z treningów, pokazuje, jak się odżywia i chwali się zdjęciami z metamorfozy, która faktycznie jest spektakularna. Patrząc na Maję Bohosiewicz, do razu mam ochotę odżywiać się i ćwiczyć jak ona. Jak pomyślałam, tak zrobiłam i sprawdziłam jej przepis na wysokobiałkową przekąskę z pięciu składników. Było warto?

Zobacz wideo Maja Hyży wyznaje: "Ostatnio chciałam powiedzieć, ja wysiadam z tego związku"

Sprawdziłam przepis Mai Bohosiewicz. Już wiem, czy było warto biec do sklepu po te składniki

Przepis Mai Bohosiewicz zwrócił moją uwagę prostotą i szybkością wykonania. Nie przepadam za kilkugodzinnym staniem w kuchni i robieniem skomplikowanych posiłków z miliona składników. Jeśli macie takie podejście jak ja, to będziecie zadowoleni z przepisu Mai Bohosiewicz. Jej przekąska zawiera tylko pięć składników, które trzeba ze sobą zmieszać. Nawet mnie to nie przerosło. Oto one:

  • 1 skyr,
  • 1 miarka odżywki białkowej,
  • 1 jajko,
  • szczypta proszku do pieczenia,
  • owoce.
Sprawdziłam przepis Mai Bohosiewicz
Sprawdziłam przepis Mai BohosiewiczKinga Molenda

Prawie wszystkie składniki miałam w domu, prócz odżywki białkowej. Okazuje się, że teraz można je kupić nawet w popularnych dyskontach i, co istotne, nie trzeba od razu kupować wielkiego opakowania! Dostępne są bowiem niewielkie o pojemności 30 gramów. Ja zwróciłam też uwagę na skład odżywki - kupiłam 100 proc. serwatki z mleka, bez zbędnych dodatków i słodzików. Gdy już wszystko miałam gotowe, zmieszałam składniki i przelałam je do naczynia żaroodpornego. Owoce dodałam na końcu, dekorując nimi moją przekąskę. Maja Bohosiewicz wykorzystała truskawki, ja wybrałam borówki. Gdy już wszystko znalazło się w naczyniu, umieściłam je w piekarniku. Według Bohosiewicz czas pieczenia to 30-35 minut w 180 stopniach. 

Sprawdziłam przepis Mai Bohosiewicz
Sprawdziłam przepis Mai BohosiewiczKinga Molenda

Przekąska Mai Bohosiewicz gotowa! Było warto ją robić?

Po 30 minutach wyciągnęłam przekąskę z piekarnika. Ładnie wyrosła i pięknie pachniała. Robiąc ją, obawiałam się, że to nie może się udać i na pewno wszystko będzie "pływać" w naczyniu mimo pieczenia. Na szczęście tak się nie stało, choć faktycznie danie to jest dość miękkie i rozpadające się. Jednak przyznaję, że bardzo smaczne!

Maja Bohosiewicz obiecuje, że przekąska ma około 50 gramów białka - ja sprawdziłam to w aplikacji do liczenia makroskładników oraz kalorii i wyszło mi 45 gramów białka (naprawdę sporo!) i 310 kalorii na porcję (to niedużo!). Całość smakowała jak mało słodki sernik z owocami, ale podejrzewam, że ostateczny smak może zależeć od odżywki białkowej, którą się wykorzysta. Jednym słowem, polecam! Jeśli tylko szukacie wysokobiałkowych przekąsek, a do tego mało czasochłonnych, to zdecydowanie warto sięgnąć po przepis Mai Bohosiewicz.

Sprawdziłam przepis Mai Bohosiewicz
Sprawdziłam przepis Mai BohosiewiczKinga Molenda
Sprawdziłam przepis Mai Bohosiewicz
Sprawdziłam przepis Mai BohosiewiczKinga Molenda
 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/13 "Zamierzam złożyć mu propozycję nie do odrzucenia" - te słowa Marlon Brando wypowiada w filmie...

Quiz dla miłośników polskiego i zagranicznego kina! Rozpoznasz kultowe filmy po cytatach?
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji