Gwiazdy często decydują się na zakup nieruchomości za granicą. Iga Świątek przyznała w kampanii reklamowej, że jednym z jej marzeń jest dom we Włoszech. - Mogłabym tam mieszkać, może w przyszłości zamieszkam. Włochy są niesamowite. Moim marzeniem jest mieć tam dom - komentowała najlepsza polska tenisistka. To właśnie tam na co dzień mieszkają m.in. Ula Chincz i Marieta Żukowska, która dzieli życie między Toskanią a Warszawą. O to, dlaczego Włochy stały się tak popularnym kierunkiem dla Polaków, zapytaliśmy agentkę nieruchomości, Annę Kucharską.
Włochy stały się nie tylko atrakcyjnym kierunkiem wakacyjnym. Wielu Polaków decyduje się również na zakup nieruchomości w tym kraju. Z czego to wynika? - Polacy od lat kupują nieruchomości za granicą, jednak coraz wyraźniej widać, że to właśnie Włochy stają się dla wielu atrakcyjniejszym kierunkiem niż Hiszpania - zauważa agentka nieruchomości. - Przede wszystkim klimat, Włochy oferują długie, słoneczne lato, łagodne zimy i bardziej zróżnicowaną pogodę niż wiele regionów Hiszpanii - wyjaśnia nam Kucharska. - Włosi są niezwykle otwarci wobec Polaków, słyną z gościnności, a oba narody łączy przywiązanie do rodziny, tradycji oraz w dużej mierze podobne wartości kulturowe i religijne. Dzięki temu wielu Polaków szybko czuje się tam jak u siebie. Włochy są bliżej Polski niż Hiszpania, co przekłada się na krótsze podróże i większą dostępność lotów - także niższe ceny - tłumaczy ekspertka.
Podkreśliła również, że Polacy uwielbiają włoską kuchnię, a nieruchomości oferują ogromną różnorodność - od jezior, przez góry i wzgórza Toskanii, po wybrzeża Adriatyku, Morza Tyrreńskiego i Jońskiego. - To kraj niezwykle zróżnicowany krajobrazowo i kulturowo. Każdy region ma własną architekturę, kuchnię i charakter, dzięki czemu łatwiej znaleźć miejsce idealnie dopasowane do swoich oczekiwań - dowiadujemy się. Specjalistka ds. nieruchomości zauważa, że w Hiszpanii wielu nabywców jest z zagranicy. - We Włoszech wciąż łatwiej znaleźć mniej zatłoczone lokalizacje i bardziej autentyczny klimat - uważa.
Ważny jest również aspekt cenowy. W Hiszpanii ceny nieruchomości są wysokie. - W wielu atrakcyjnych regionach Włoch nadal można znaleźć nieruchomości w konkurencyjnych cenach. Oczywiście zależy to od lokalizacji, ale w popularnych kurortach Hiszpanii ceny często są już bardzo wysokie. Włochy oferują połączenie świetnego klimatu, pięknych krajobrazów, bogatej kultury, dobrych połączeń z Polską i szerokiego wyboru nieruchomości - mówi nam Anna Kucharska.
Agentka nieruchomości zwróciła uwagę na to, czego poszukuje tenisistka w kwestii miejsca zamieszkania. - Hiszpania się zrobiła tak popularna, że nie każdemu to pasuje, a Iga raczej szuka spokoju. We Włoszech wspólnoty mieszkaniowe mają dużo większe prawa niż w Hiszpanii. Mogą decydować, czy chcą mieć danego klienta za sąsiada - choć to raczej przy mieszkaniach, a Iga zapewne chce kupić dom - wyjaśnia nam ekspertka. - Trochę trudniej kupić nieruchomość każdemu, z ulicy, przez co właścicielami są ludzie na pewnym etapie życiowym, funkcji, statusie społecznym, zwłaszcza jeśli chodzi o prestiżowe inwestycje - dodaje.