Gwiazdy często decydują się na zakup nieruchomości za granicą. Iga Świątek przyznała w kampanii reklamowej, że jednym z jej marzeń jest dom we Włoszech. - Mogłabym tam mieszkać, może w przyszłości zamieszkam. Włochy są niesamowite. Moim marzeniem jest mieć tam dom - komentowała najlepsza polska tenisistka. To właśnie tam na co dzień mieszkają m.in. Ula Chincz i Marieta Żukowska, która dzieli życie między Toskanią a Warszawą. O to, dlaczego Włochy stały się tak popularnym kierunkiem dla Polaków, zapytaliśmy agentkę nieruchomości, Annę Kucharską.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoskie życie Mariety Żukowskiej. Tańce do białego rana, kolacje, carbonara. Jednej rzeczy absolutnie nie wolno odmówić Włochom

To tam Polacy chętnie kupują nieruchomości. Ekspertka o tym, dlaczego wybierają właśnie Włochy

Włochy stały się nie tylko atrakcyjnym kierunkiem wakacyjnym. Wielu Polaków decyduje się również na zakup nieruchomości w tym kraju. Z czego to wynika? - Polacy od lat kupują nieruchomości za granicą, jednak coraz wyraźniej widać, że to właśnie Włochy stają się dla wielu atrakcyjniejszym kierunkiem niż Hiszpania - zauważa agentka nieruchomości. - Przede wszystkim klimat, Włochy oferują długie, słoneczne lato, łagodne zimy i bardziej zróżnicowaną pogodę niż wiele regionów Hiszpanii - wyjaśnia nam Kucharska. - Włosi są niezwykle otwarci wobec Polaków, słyną z gościnności, a oba narody łączy przywiązanie do rodziny, tradycji oraz w dużej mierze podobne wartości kulturowe i religijne. Dzięki temu wielu Polaków szybko czuje się tam jak u siebie. Włochy są bliżej Polski niż Hiszpania, co przekłada się na krótsze podróże i większą dostępność lotów - także niższe ceny - tłumaczy ekspertka.

Podkreśliła również, że Polacy uwielbiają włoską kuchnię, a nieruchomości oferują ogromną różnorodność - od jezior, przez góry i wzgórza Toskanii, po wybrzeża Adriatyku, Morza Tyrreńskiego i Jońskiego. - To kraj niezwykle zróżnicowany krajobrazowo i kulturowo. Każdy region ma własną architekturę, kuchnię i charakter, dzięki czemu łatwiej znaleźć miejsce idealnie dopasowane do swoich oczekiwań - dowiadujemy się. Specjalistka ds. nieruchomości zauważa, że w Hiszpanii wielu nabywców jest z zagranicy. - We Włoszech wciąż łatwiej znaleźć mniej zatłoczone lokalizacje i bardziej autentyczny klimat - uważa.

Ważny jest również aspekt cenowy. W Hiszpanii ceny nieruchomości są wysokie. - W wielu atrakcyjnych regionach Włoch nadal można znaleźć nieruchomości w konkurencyjnych cenach. Oczywiście zależy to od lokalizacji, ale w popularnych kurortach Hiszpanii ceny często są już bardzo wysokie. Włochy oferują połączenie świetnego klimatu, pięknych krajobrazów, bogatej kultury, dobrych połączeń z Polską i szerokiego wyboru nieruchomości - mówi nam Anna Kucharska.

To dlatego Iga Świątek chce zamieszkać we Włoszech

Agentka nieruchomości zwróciła uwagę na to, czego poszukuje tenisistka w kwestii miejsca zamieszkania. - Hiszpania się zrobiła tak popularna, że nie każdemu to pasuje, a Iga raczej szuka spokoju. We Włoszech wspólnoty mieszkaniowe mają dużo większe prawa niż w Hiszpanii. Mogą decydować, czy chcą mieć danego klienta za sąsiada - choć to raczej przy mieszkaniach, a Iga zapewne chce kupić dom - wyjaśnia nam ekspertka. - Trochę trudniej kupić nieruchomość każdemu, z ulicy, przez co właścicielami są ludzie na pewnym etapie życiowym, funkcji, statusie społecznym, zwłaszcza jeśli chodzi o prestiżowe inwestycje - dodaje.