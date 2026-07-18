Marcin Hakiel przygotował dla fanów prawdziwą gratkę. Tancerz, który do tej pory stronił od częstych eksperymentów z wizerunkiem, pokazał się w nowej odsłonie. Na nagraniu, które opublikował na Instagramie 17 lipca, możemy zobaczyć, że po jego ciemnych włosach nie ma śladu. Na jego głowie pojawił się za to... blond.

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Marcin Hakiel zmienił image. Czy blond to dobry pomysł?

Na opublikowanym filmie Marcin Hakiel pokazał, jak trenuje. Mimo to wiele osób zwróciło od razu uwagę na kolor włosów tancerza. "W blondzie o wiele lepiej", "Fajna fryzura" - piszą internauci w komentarzach. Czy ich zachwyty podziela Michał Musiał, stylista fryzur? "Marcin Hakiel zaskoczył nie samą formą strzyżenia, lecz kolorem. Tancerz zdecydował się na jasny, jednolity blond, który budzi dość skrajne emocje. Wygląda w nim jednak naprawdę dobrze. Wizerunek w mgnieniu oka stał się bardziej ekstrawagancki i zwracający uwagę" - przekazał w rozmowie z Plotkiem ekspert. To nie wszystko, na co zwrócił uwagę.

"Z całą pewnością 'nowe' włosy Hakiela znajdą zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Jest charakterystycznie, konkretnie i bezkompromisowo. Kiedy szaleć, jak nie latem?" - dodał Musiał. A wam jak się podoba? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony. Za to zdjęcia Marcina Hakiela, który odważył się na sporą metamorfozę, znajdziecie poniżej:

Marcin Hakiel w nowej fryzurzeOtwórz galerię

Marcin Hakiel i Dominika Serowska będą mieli drugie dziecko

Czy metamorfoza tancerza ma coś wspólnego z nowym etapem w jego życiu? Już niedługo Marcin Hakiel i Dominika Serowska powitają na świecie drugie dziecko. Radosną nowiną podzielili się za pośrednictwem mediów społecznościowych 26 czerwca. Od razu zapytaliśmy celebrytkę, jak się czuje i czy znają już płeć. Co nam wtedy powiedziała? Zajrzyjcie tutaj: Serowska opowiedziała o drugiej ciąży. "Zdecydowanie trudniejsza". Do tej pory zakochani nie ujawnili, czy spodziewają się kolejnego syna, czy tym razem będzie dziewczynka. Dominika jest już w zaawansowanej ciąży, więc zapewne dowiemy się już niebawem, kto dołączył do nich i Romea (który urodził się pod koniec 2024 roku).