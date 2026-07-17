Książulo niewątpliwie jest dziś jednym z najbardziej wpływowych influencerów. Jego opinia potrafi zapewnić lokalowi spory rozgłos - nie jest on zawsze pozytywny. Są restauracje, które twórca internetowy ceni najbardziej i to właśnie je wyróżnia naklejką MUALA, która przyciąga później tłumy. Wśród docenionych lokali jest m.in. Matt's w Krakowie, który serwuje gościom burgery. Postanowiliśmy zapytać o to, jak wizyta Książula wpłynęła na funkcjonowanie lokalu. Okazuje się, że dzięki influencerowi burgerownia mogła rozwinąć skrzydła.

REKLAMA

Zobacz wideo Książulo skrytykował Gessler, a pochwalił Morana. Kucharz zabrał głos

Książulo wyróżnił ich naklejką MUALA. Wizyta influencera pozytywnie wpłynęła na lokal

Skontaktowaliśmy się z restauracją Matt's, by dowiedzieć się, czy wizyta Książula wpłynęła na działalność ich lokalu. Docenili, że influencer ich odwiedził i ocenił serwowane dania. - Nie dostrzegamy żadnych negatywów. Fajnie, że jest ktoś, kto przyjedzie, obiektywnie oceni i postawi stempel na kilkuletniej ciężkiej pracy, który skutkuje znacznym wzrostem obrotów i zainteresowaniem wśród klientów - dowiedzieliśmy się. Czy Książulo sprawił, że w lokalu pojawiło się więcej gości? - Nie narzekaliśmy na ruch przed wizytą, ale to, co się stało po recenzji, przerosło nasze oczekiwania. Rozpoznawalność znacząco się poprawiła, dzięki wizycie mogliśmy rozwinąć skrzydła - podkreślono w rozmowie z Plotkiem.

Książulo jest autentyczny, czym zdobył serca widzów

W rozmowie z Plotkiem ekspertka od PR, Dominika Sklorz opowiedziała nam, na czym polega fenomen Książula. Zwróciła przede wszystkim uwagę na to, że jest po prostu autentyczny. - Jest taki sam przed kamerą i za kamerą. W czasach, w których marki wydają miliony na budowanie "autentyczności", on ma ją naturalnie i to jest coś, czego nie da się kupić ani wyreżyserować. Ludzie nie ufają jego produkcji. Ufają jemu - mówi nam specjalistka.

- Widz czuje, że Książulo jest po jego stronie, a nie po stronie marki. (...) To rekomendacja od kogoś, kto nie ma interesu w tym, żeby kłamać - dodaje. Ekspertka zauważa, że influencer stał się graczem na rynku, przez co należy się z nim liczyć. - Książulo to nowy głos naszych czasów. Osoba, która realnie wpływa na przychody firm, na ruch w lokalach i na wizerunek marek. To już nie jest influencer w potocznym sensie. To poważny gracz, z którym biznes musi się liczyć, tak samo jak liczy się z mediami czy z opinią rynku - zauważa Sklorz. Więcej przeczytacie tutaj: Książulo stał się internetowym fenomenem. Z tego wynika jego popularność. "Tego nie da się kupić"