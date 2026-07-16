Koncert Bad Bunny'ego w Warszawie 14 lipca na długo zapisze się w pamięci polskich fanów muzyka. Stało się tak nie tylko przez fakt fantastycznego show, które zafundował publice artysta, ale również dzięki subtelnemu detalowi w jego scenicznej stylizacji. Jak się okazało, na występ w naszej stolicy Benito zdecydował się założyć błękitne szorty polskiej marki The Odder Side. Internet prędko oszalał na ich punkcie, a firma zdążyła już nadać im miano "Bad Shorts" na cześć gwiazdora. Plotek poprosił o komentarz w tej sprawie specjalistki ze świata mody - Agnieszkę Trzosek, właścicielkę Calin.atstudio - trend intelligence studio oraz Kate Urbanik, branżową ekspertkę, jak i odpowiedzialną za projekt spodenek markę, The Odder Side.

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Bad Bunny porwał tłum w szortach polskiej marki. "Efekt? Produkt został wyprzedany"

- Zdecydowanie marka The Odder Side może się tylko cieszyć z takiego wyboru. Sama pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłam w socialach z koncertu, była właśnie informacja o tych spodenkach - skomentowała dla Plotka Kate Urbanik. Ekspertki były przy tym zgodne, iż pokazanie się muzyka w akurat tym modelu szortów może bardzo pomóc polskiej marce. - Takie sytuacje niemal zawsze przekładają się na ogromny wzrost zainteresowania marką, ale nie zawsze są dziełem przypadku. W branży mody często to właśnie marki lub ich agencje kontaktują się ze stylistami światowych gwiazd, wysyłając produkty do przymiarek. Równie dobrze jednak styliści mogli sami odkryć tę markę i uznać, że idealnie wpisuje się w estetykę Bad Bunny'ego - wyjaśniła nam Agnieszka Trzosek.

- Na pewno jeszcze bardziej wzrośnie zainteresowanie marką i nada jej zagranicznej renomy. Kto nie słyszał o marce The Odder Side, np. w środowisku mniej modowym, ten już na pewno teraz będzie ją znał - dodała Urbanik, zaznaczając, iż firma może zyskać uznanie także za granicą. Specjalistki zwróciły też uwagę na szybkie ruchy marketingowe, które wykonała marka.

Niezależnie od tego, co wydarzyło się wcześniej, kluczowe jest to, co marka zrobiła później. Bardzo szybko wykorzystała moment, zmieniając nazwę produktu na 'Bad Shorts' i budując wokół niego komunikację. To świetny przykład sprawnego marketingu - internet premiuje szybkość i autentyczność

- skomentowała Trzosek. - Efekt? Produkt został wyprzedany, a o marce zrobiło się głośno nie tylko w Polsce - podsumowała znawczyni branży mody.

Czy The Odder Side uda się przekuć całą sytuację w większy sukces? Polskie marki już tak robiły

- Warto też podkreślić, że polskie marki od lat tworzą produkty na światowym poziomie. Mamy bardzo silne zaplecze projektowe i produkcyjne, a polskie szwalnie są cenione również przez zagranicznych partnerów. Dlatego coraz częściej to właśnie polskie marki trafiają na radar stylistów i międzynarodowych artystów - wyjaśniła nam dalej Agnieszka Trzosek. Przypomnijmy, że podobne sytuacje miały już miejsce przed laty - w 2013 roku Rihanna pokazała się światu w ubraniach polskiej marki Local Heroes, rozsławiając ją także poza naszym krajem. Od lat zagraniczne gwiazdy chętnie stawiają też na projekty Magdy Butrym. W kultowych już kreacjach projektantki mogliśmy widzieć m.in. Kim Kardashian i Hailey Bieber.

- Teraz najważniejsze będzie to, czy uda się przekuć ten viral w długofalową wartość. Jednorazowy sukces sprzedażowy jest świetnym początkiem, ale prawdziwym wyzwaniem jest zatrzymanie nowych klientów i zbudowanie z nimi relacji. To właśnie ten etap zdecyduje, czy "efekt Bad Bunny'ego" okaże się chwilowym viralem, czy punktem zwrotnym w rozwoju marki - podsumowała dla Plotka Agnieszka Trzosek. Jak sama marka zareagowała jednak na widok Benito w szortach ich projektu? Udało nam się to ustalić!

Tak w The Odder Side zareagowano na widok Bad Bunny'ego. "Bez wcześniejszych ustaleń"

By poznać kulisy całej sytuacji, skontaktowaliśmy się również z marką The Odder Side. Jak się okazało, dla firmy widok artysty w ich szortach był podobnym zaskoczeniem, co dla publiki. - Dosłownie tuż przed występem dowiedzieliśmy się, że Bad Bunny wyjdzie na scenę właśnie w naszych niebieskich szortach Coach. To był moment ogromnych emocji i radości dla całego naszego zespołu - przekazała nam marka, nie kryjąc ekscytacji. - Ta historia pokazuje, jak wiele może wydarzyć się dzięki otwartości, zaufaniu i szybkiemu działaniu. Cieszymy się, że The Odder Side mogło stać się częścią tego wieczoru i że polska marka pojawiła się na scenie jednego z największych artystów na świecie - całkowicie naturalnie, bez wcześniejszych ustaleń i komercyjnej współpracy - wyjaśniono dalej.

Niestety dla zainteresowanych zakupem szortów fanów mamy złe wieści. - Model Coach Shorts zniknął niemal od razu. A my zrobiliśmy jedyną rzecz, która miała sens - zmieniliśmy jego nazwę na Bad Shorts - poinformowała nas marka The Odder Side.