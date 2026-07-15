Zapytaliśmy Narożną, czy pogodzi się z byłym mężem. Ależ zareagowała

Magdalena Narożna w 2012 roku wyszła za Dawida Narożnego, z którym doczekała się córki Gabrieli. Para ponadto wspólnie tworzyła zespół Piękni i Młodzi. W 2019 roku doszło jednak do rozwodu, i to w atmosferze skandalu, a Narożny przestał być częścią zespołu. Redaktor Plotka Marcin Wolniak zapytał wokalistkę o to, czy tak jak Mandaryna i Michał Wiśniewski, którzy wrócili do siebie po 21 latach, też mogłaby naprawić relacje ze swoim eks i mieć z nim przyjacielskie relacje. Odpowiedź piosenkarki zaskakuje.

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Magdalena Narożna zapytana o byłego męża. Nie patyczkowała się

- Nie wypowiadam się na temat rodziny, nie chcę rozmawiać na ten temat. Mogę porozmawiać o muzyce, ale jeśli chodzi o rodzinę, to jest tylko i wyłącznie mój temat, który jest tylko dla mnie i moich najbliższych - powiedziała Wolniakowi Narożna i ucięła temat.

Zapytana z kolei o to, czym różni się nowy skład zespołu Piękni i Młodzi, od tego starego, w którym nie ma już jej męża, bez wahania odpowiedziała: - Spokojem, zaufaniem, przyjaźnią, tworzeniem, jednym słowem wszystkim. Ja już zapomniałam, że tamten skład był. Dla mnie jedyny skład Pięknych i Młodych to ten, w którym jestem teraz - powiedziała stanowczo.

Magdalena Narożna i Dawid Narożny rozstali się w gniewie. Doszło do awantury

W grudniu 2019 roku pomiędzy Narożnymi doszło do awantury. Impreza sylwestrowa skończyła się interwencją policji i pogotowia. Nowy partner Magdy Narożnej rzekomo zaatakował Joannę - partnerkę jej byłego męża (obecnie już żonę). W wyniku przepychanki Joanna trafiła na SOR. W rozmowie z Pudelkiem mówiła, jakich miała doznać obrażeń. "Mam przestawioną szczękę, mam prawdopodobnie pęknięty bębenek. Mam zamiar wybrać się na policję, zobaczyć zabezpieczone nagrania, żeby to wszystko wyciągnąć w taką stronę, w jaką powinno pójść, bo zaczęło się robić już naprawdę niebezpiecznie" - wyznała. Narożna wówczas zareagowała na zarzuty, publikując oświadczenie, w którym twierdziła, że nagranie, mające być dowodem w sprawie, zostało zmanipulowane. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Już w styczniu 2020 roku Dawid Narożny został wyrzucony z zespołu Piękni i Młodzi, o czym miało zadecydować głosowanie członków grupy. Niedawno wokalista, który założył własny zespół Piękni i Młodzi Dawid Narożny, udzielił wywiadu, w którym utrzymywał, że został zdradzony.

- Do tej pory mojej żonie ludzie wytykają, że to ona była przyczyną, że moje pierwsze małżeństwo się rozpadło. Otóż nie ma takiej możliwości, dlatego że tak naprawdę poznałem Asię dopiero siedem miesięcy po rozstaniu z moją pierwszą żoną. […] - usłyszeli słuchacze podcastu "Mój świat".

Tak, zostałem [zdradzony - red.]. Mam nadzieję, że niektórym to uświadomi pewne rzeczy, że w końcu niektórzy przestaną się czepiać mojej żony. Ona nie miała czego rozbijać. Tego małżeństwa w maju nie było już tak naprawdę kilka ładnych miesięcy - wyjaśnił.