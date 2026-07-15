Jesienią 2026 roku na antenie Polsatu zadebiutuje nowe muzyczne show "Hitster. Muzyczna gra przebojów", które poprowadzą Ida Nowakowska i Piotr Kędzierski. Program połączy rywalizację znanych osób z zabawą opartą na muzycznych wspomnieniach, refleksjach i znajomości przebojów. To właśnie przy okazji startu nowego programu Plotek porozmawiał z Piotrem Kędzierskim. Nie zabrakło słów o dyrektorze programowym Polsatu, Edwardzie Miszczaku, z którym dziennikarz współpracuje przy nowym projekcie.

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Piotr Kędzierski skomentował relację z Edwardem Miszczakiem. "Ja chcę tu zrobić dobrą robotę"

Podczas rozmowy z Plotkiem reporter Marcin Wolniak zapytał Piotra Kędzierskiego, czy czuje się nowym "pupilkiem" dyrektora programowego Polsatu, Edwarda Miszczaka. Jak się okazuje, do tej pory nie mieli zbyt wielu okazji, by lepiej się poznać.

Z panem Edwardem widziałem się raz, przed nagraniem tego programu, później nie. Nie mam pojęcia, czy jestem [nowym "pupilkiem" Edwarda Miszczaka - przyp.red], o to trzeba już jego zapytać. Ja chcę tu zrobić dobrą robotę i dobrze się bawić

- odparł Kędzierski.

W nowym formacie dwie drużyny złożone z gwiazd będą mierzyć się w trzech rundach, próbując poprawnie przyporządkować utwory do okresów, z których pochodzą. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Edyta Górniak z Allanem Enso, Justyna Steczkowska z Leonem Myszkowskim, Mandaryna i Michał Wiśniewski, Roxie Węgiel i Kevin Mglej, a także Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

Edward Miszczak postawił na Piotra Kędzierskiego. Tak trafił do nowego show Polsatu

Warto przypomnieć, że współpraca Piotra Kędzierskiego z Polsatem rozpoczęła się od udziału dziennikarza w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami". Niedługo po zakończeniu programu Kędzierski otrzymał kolejne zawodowe wyzwanie i został gospodarzem nowego muzycznego teleturnieju "Hitster. Muzyczna gra przebojów". W tym samym czasie zakończył również współpracę z Kubą Wojewódzkim przy podcaście "WojewódzkiKędzierski", emitowanym w Onecie.

Jak informowała wcześniej Plejada, Kędzierski nie był jedynym kandydatem do poprowadzenia nowego formatu. W gronie osób branych pod uwagę znaleźli się także Rafał Brzozowski oraz Krzysztof "Jankes" Jankowski. Ostatecznie jednak dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, postawił właśnie na Kędzierskiego. - Edward Miszczak jest zadowolony z tego, jak widzowie Polsatu przyjęli Kędziora w "Tańcu z gwiazdami", zaufał mu i chce dalej na niego stawiać. Niewykluczone jednak, że prowadzących nowy teleturniej będzie więcej. Zdjęcia zaczynają się już na początku lipca - przekazała jakiś czas temu Plejadzie osoba związana ze stacją.