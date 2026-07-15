Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap swojej piłkarskiej kariery. Po latach gry w Europie i ostatnim okresie spędzonym w FC Barcelonie napastnik przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Chicago Fire. Transfer ten oznacza dla niego nie tylko nowe wyzwania sportowe, ale także zmianę codziennego środowiska - życia, kultury i języka. Podczas pierwszej konferencji prasowej w USA Lewandowski odpowiadał na pytania dziennikarzy po angielsku. Wystąpienie zwróciło uwagę nie tylko ze względu na jego sportową rangę, ale również na sposób, w jaki kapitan reprezentacji Polski poradził sobie językowo. O tę kwestię zapytaliśmy ekspertów od nauki języka angielskiego - Sandrę Małecką-Szymaniak i Przemysława Kuklińskiego.

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Robert Lewandowski i jego angielski pod lupą ekspertki. "Nie blokuje go żadna bariera językowa"

Zdaniem ekspertki Lewandowski podczas konferencji zaprezentował bardzo wysoki poziom komunikacji w języku angielskim. - W wywiadzie Robert Lewandowski radzi sobie z językiem angielskim bardzo dobrze. Ma dużą swobodę w mówieniu, widać, że nie blokuje go żadna bariera językowa, tworzy długie, złożone zdania, używa też bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych i zwrotów - oceniła. Jak podkreśla Sandra Małecka-Szymaniak, ważnym elementem oceny nie jest wyłącznie poprawność językowa, ale również naturalność wypowiedzi. W przypadku Lewandowskiego - jej zdaniem - nie było wrażenia, że przygotował wcześniej gotowe odpowiedzi.

Mówi swobodnie, widać, że jego wypowiedzi nie są sztucznie wyuczone, a spontaniczne

- zauważyła w rozmowie z Plotkiem. Ekspertka zwróciła również uwagę na fakt, że nawet osoby bardzo dobrze posługujące się językiem obcym mogą popełniać drobne błędy. Nie wpływa to jednak na ogólną jakość komunikacji. - Tak jak prawie każdy człowiek mówiący w języku innym niż ojczysty robi minimalne błędy, ale całość wypowiedzi jest jasna, łatwa do zrozumienia i przyjemna do słuchania. Te drobne błędy nie zaburzają rozumienia jego słów - przyznała.

Czy w związku z dłuższym pobytem w Stanach Zjednoczonych Robert Lewandowski może jeszcze coś poprawić w swoim sposobie posługiwania się językiem angielskim? - Pan Robert komunikuje się bez problemu i z tym poziomem angielskiego na pewno się dogada w wielu sytuacjach - podsumowała Małecka-Szymaniak.

Robert Lewandowski zaskakuje znajomością języków. "Byłoby fantastycznie, gdyby każdy Polak tak mówił"

Warto przypomnieć, że Lewandowski od lat pokazuje, że dobrze odnajduje się w międzynarodowym środowisku. W trakcie swojej kariery funkcjonował w kilku różnych kulturach - najpierw w Niemczech, później w Hiszpanii. Po transferze do FC Barcelony stopniowo rozwijał także znajomość języka hiszpańskiego, którego używał podczas kontaktów z mediami i otoczeniem klubu.

Jego zdolność do nauki języków często była wskazywana jako jeden z elementów ułatwiających mu odnalezienie się w nowych zespołach. On sam podkreślał, jak ważna jest dla niego ich nauka. - Staram się gdzieś tam uczyć nowych słówek. W szatni mamy też niemiecki, angielski - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Mają Strzelczyk, gdy dziennikarka zwróciła uwagę, że napastnik wyróżnia się wśród piłkarzy znajomością języków obcych.

Na ogólne umiejętności językowe Lewandowskiego zwrócił uwagę również nauczyciel języka angielskiego, Przemysław Kukliński. - Uważam, że należy Roberta docenić za to, że mówi nie tylko po angielsku, ale również po hiszpańsku i niemiecku, więc bardzo duży szacunek. Mówi z widoczną swobodą i przychodzi mu to dość łatwo. Byłoby fantastycznie, gdyby każdy Polak tak mówił - podkreślił.