W marcu tego roku Michał Wiśniewski oficjalnie ogłosił rozstanie ze swoją piątą żoną, Polą Wiśniewską. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - poinformował wtedy fanów. Ich małżeństwo trwało sześć lat, a pierwsze plotki o kryzysie pojawiły się już w styczniu 2026 roku. Para ma dwóch synów - pięcioletniego Falco i Noela, który ma trzy lata. Od kilku dni znów wrze wokół rozstania pary. Wszystko przez to, że Michał Wiśniewski ogłosił powrót do byłej żony Mandaryny. Przypominamy, co kilka miesięcu temu Pola Wiśniewska mówiła o rozstaniu z muzykiem i w jaki sposób przekazała synom tę informację.

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Zobacz wideo Pola Wiśniewska szczerze o rozstaniu. Jak powiedziała o tym dzieciom?

Tak Pola Wiśniewska poinformowała synów o rozstaniu z ich ojcem. "Wyszło naturalnie"

Pola Wiśniewska nie owijała w bawełnę, mówiąc o szczegółach swojego rozstania z Michałem Wiśniewskim. Wprost ujawniła, w jaki sposób podzieliła się tą wiadomością z ich synami, Falco i Noelem. - to wyszło bardzo naturalnie, ja im dawkowałam te informacje, ale wiesz, maluchy są małe, bo Falco ma pięć, Noel ma trzy lata, więc mówię, że to wyszło bardzo naturalnie. Ja powiedziałam, poinformowałam o tym Falco, on coś tam dopytał i na tym rozmowę zakończył, ale przyszedł po dwóch godzinach i zapytał o kolejną rzecz - wyznała.

W dalszej części rozmowy przyznała, że był to proces rozłożony w czasie. Jej zdaniem, rodzice, którzy są w takiej sytuacji zwykle próbują przekazać dzieciom zbyt wiele informacji naraz. - (...) trzeba pamiętać o tym, że dzieci mają ograniczone możliwości przyjęcia. I dawkować te informacje. Aczkolwiek to są rzeczy, na które nie da się do końca przygotować, bo też nie mamy pewności co do tego, jak dzieci zareagują na takie informacje - podkreśliła Pola Wiśniewska, dodając, że dopiero za jakiś czas można dowiedzieć się, czy dzieci nie obiwniają jednej ze stron za rozstanie.

To Pola Wiśniewska ujawniła, że Michał Wiśniewski wrócił do Mandaryny. Wszystko zaczęło się od komentarza

Od kilku dni media i internauci żyją wiadomością o powrocie Michała Wiśniewskiego do Mandaryny. Nie da się ukryć, że wszystko zaczęło się w sobotę, 12 lipca, gdy Pola Wiśniewska zareagowała na jeden z komentarzy. "Wczoraj Michał powiedział na imprezie mojemu przyjacielowi, że wraca do Mandaryny. Wszystko przemija: sława, pieniądze, uroda. Wytrwałości. Będzie dobrze jeszcze" - napisał jeden z internautów. Pola postanowiła skomentować te rewelacje. "Wiem o tym już od stycznia" - napisała.

Następnego dnia Michał Wiśniewski wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. - Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej? Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, bo my to po prostu zrobimy. W życiu chodzi o to, by być szczęśliwym, czego Poli również życzę - powiedział muzyk.