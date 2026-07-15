Christian Dior głosił, że "perfumy kobiet mówią o niej więcej niż jej pismo". Nic dziwnego, w końcu perfumy to nie tylko element stylu, ale wizytówka, która zdradza cechy osobowości, charakter i nastrój. Zapach jest też nieodłącznym elementem siły pierwszego wrażenia, która może pozostawać w pamięci na dłużej niż imię czy twarz. Na co dzień nie mamy pojęcia, jakich perfum używają gwiazdy, a przecież zapach może powiedzieć o nich wszystko. Postanowiliśmy więc spytać Dodę, Alicję Janosz, Agnieszkę Włodarczyk i Sylwię Bombę, jakie zapachy lubią najbardziej.

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Lista ulubionych perfum Sylwii Bomby jest długa

Ile kobiet, tyle sposobów na perfumy. Niektóre używają jednego ulubionego zapachu o każdej porze dnia i bez względu na okoliczności, inne mają kilka flakonów na każdą porę dnia i każdą okazję. Do drugiego grona należy Sylwia Bomba, która ma kilka ulubionych zapachów, ale dwa trafiły na podium - to Etat Libre d'Orange Notos i Amouage Interlude 53. W pierwszych perfumach znajdziemy takie nuty zapachowe, jak: nuty głowy - esencja kadzidła, esencja mandarynki, szafran, nuty serca - esencja i absolut róży tureckiej, absolut jaśminu, akord oudu, nuty bazy - drzewo sandałowe, georgywood, ambrofix, zamsz, piżmo. Perfumy te są określane jako "korzenne" i "skórzane", można więc przypuszczać, że mają głęboki i mocny zapach. Drugi zapach jest ambrowy, dymny i ciepły. Można poczuć w nim nuty głowy takie, jak: bergamotka, oregano, korzennik (ziele angielskie), nuty serca - ambra, kadzidło (olibanum), czystek, opoponaks i nuty bazy - skóra, oud (żywica agarowa) paczula i sandałowiec.

Na tym jednak nie koniec, bo Sylwia Bomba na wakacjach używa Acqua di Parma Blu Mediterraneo Fico Di Amalfi. Wszystko wskazuje na to, że to lekki i cytrusowy zapach, który w nutach głowy ma grejpfrut, bergamotkę, cytrynę, cytron. W nutach serca znajdziemy natomiast różowy pieprz, jaśmin, figę, a w nutach bazy cedr, drzewo figowe i benzoes. Wieczorami Sylwia Bomba lubi pachnieć Bvlgari Le Gemme Tygar. W nutach głowy znajdziemy tu grejpfrut, w nutach serca imbir i ambrette (piżmian właściwy), natomiast w nutach bazy ambroksan, piżmo, wetyweria i paczulę.

Agnieszka Włodarczyk wybiera zapachowy minimalizm. Sięga tylko po jedną markę

Agnieszka Włodarczyk ma znacznie bardziej minimalistyczne podejście do perfum. W rozowie z nami przyznała, że używa tylko perfum, które sama stworzyła z Robertem Karasiem. "Stworzyliśmy je trochę dla siebie, pod siebie" - powiedziała. W sklepie pary można kupić dwa flakony - jeden dla niej, drugi dla niego. W perfumach dla kobiet znajdziemy szafran w nucie głowy, nuty serca to róża, kaszmeran, natomiast nuty bazy to mech, suchy bursztyn, maltol i piżmo. "Dla kobiet, które żyją po swojemu i nie próbują się mieścić w żadnych formach. Intensywny, seksowny, odważny - dokładnie taki, jak kobieta, która go nosi" - czytamy w opisie zapachu.

Doda stawia na inny zapach każdego dnia. Ma jasne zdanie o perfumowaniu się przed snem

Tymczasem Doda zdradziła nam, że codziennie pachnie inaczej. - Myślę, że mam takich pięć topów, jeśli chodzi o moje ulubione perfumy, wśród nich jest oczywiście mój zapach, który wypuściłam oraz dwa kolejne, które niedługo będą miały swój launch (premierę - tłum. red.). Natomiast nie umiem się zdecydować na jeden każdego dnia, ponieważ każdego dnia mam zupełnie inny charakter i nastawienie - zdradziła nam. Doda nie poszła również w ślady Marilyn Monroe, która twierdziła, że do łóżka zakłada tylko kilka kropli Chanel no. 5. Jest wręcz przeciwnie. - Nie byłabym w stanie zasnąć, mając jakikolwiek zapach. Strasznie by mnie to drażniło. Ja nawet nie jestem w stanie zasnąć w fotelu, jak czuję mały zapach papierosów spod drzwi, utykam tam ręcznik w szczelinie - podkreśliła.

Alicja Janosz też jest minimalistką. Porusza jednak ważną kwestię

Zupełnie inne podejście do perfum ma Alicja Janosz. Artystka jest minimalistką i stawia na jeden ulubiony zapach, który znajdziemy w popularnej sieciówce. To drzewno-przyprawowe perfumy. - Aktualnie używam perfum Ebony Wood z Zary, stworzonych we współpracy z Jo Malone. Uwielbiam ten zapach i cieszę się, że znalazłam piękny i trwały zapach w nieabsurdalnej cenie - wyznała nam. W perfumach Alicji Janosz znajdziemy heban, goździk i różowy pieprz.

Przy okazji poruszyła ważny temat związany z etyką przy produkcji perfum. Mało kto o tym myśli i mało kto ma świadomość, w jaki sposób powstają ulubione zapachy. - Myśląc o perfumach, dzisiaj przypominam sobie jednak materiał, jaki pokazała światu wspaniała reporterka - Marzena Figiel-Strzała w jednym z odc. 'Dzieci Świata'. Fakt, jak nieetycznie i okrutnie są wykorzystywane dzieci na plantacjach jaśminu, służącego do produkcji ekskluzywnych perfum, budzi we mnie ogromny sprzeciw i smutek. Jako cywilizacja jesteśmy pełni absurdów i hipokryzji. Imponują nam drogie przedmioty, a nie mamy nic przeciwko wyzyskowi, który za nimi stoi... - powiedziała Alicja Janosz.