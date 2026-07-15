Wieniawa w rankingu najcenniejszych gwiazd kina wyprzedziła Jandę. Raczek: Jest słabą aktorką

Julia Wieniawa prężnie działa nie tylko na rynku muzyki, reklamy, ale także kina. Gwiazda młodego pokolenia próbuje swoich sił na wielu płaszczyznach i odnosi znaczące sukcesy. Właśnie opublikowano ranking Instytutu Monitorowania Mediów i magazynu "Forbes Women", a Wieniawa została uznana za najcenniejszą kobiecą markę osobistą w kategorii Film. Na tej liście pokonała takie autorytety świata kina jak: Krystynę Jandę, Agnieszkę Holland czy Agatę Kuleszę. O czym to świadczy? O komentarz poprosiliśmy krytyka filmowego, Tomasza Raczka.

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Raczka nie przekonuje talent Wieniawy. "Jest słabą aktorką, ale..."

Czy pierwsze miejsce we wspomnianym rankingu oznacza, że Wieniawa jest najlepszą i najbardziej rozchwytywaną aktorką obecnie i nie ma sobie równych? Czy jest Krystyną Jandą dla młodego pokolenia? Tomasz Raczek nie ma wątpliwości. Krytyk filmowy wcale nie zachwyca się aktorskim talentem Wieniawy i mówi wprost, z czego wynika jej sukces. - Julia Wieniawa jest słabą aktorką, ale uzdolnioną fotomodelką. Zakwalifikowano ją więc do złej kategorii - stwierdził Raczek.

Wieniawa wyprzedziła Jandę i Holland. Przekazy medialne o wartości 223,5 miliona złotych

Warto dodać, że gwiazda "Rodzinki.pl" zajęła pierwsze miejsce w rankingu "Forbes Women" ze względu na wartość przekazów medialnych na jej temat. Oszacowano je na 223,5 miliona złotych. Dalej znalazła się Agnieszka Holland (220,9 mln złotych), a podium zamknęła Krystyna Janda (161,4 mln złotych). Nie można jednak zapominać, że na sumę przekazów medialnych wokół Wieniawy składa się także jej działalność muzyczna i telewizyjna. W ostatnich miesiącach sporo pisało się o jej kolejnym albumie "Światłocienie" i nowej trasie koncertowej.

Wieniawa była też jurorką popularnego talent-show "Mam talent!". - To właśnie ta wszechstronność przekłada się na wynik w mediach społecznościowych: na trzech platformach - Facebooku, Instagramie i TikToku - profile Julii Wieniawy zebrały łącznie 9,9 mln interakcji, co czyni ją najbardziej angażującą postacią całej kategorii film - stwierdził Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM.