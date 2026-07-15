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Wieniawa w rankingu najcenniejszych gwiazd kina wyprzedziła Jandę. Raczek: Jest słabą aktorką

Marcin Wolniak
Julia Wieniawa zajęła pierwsze miejsce w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych w kategorii Film, ale to nie robi wrażenia na Tomaszu Raczku. W rozmowie z Plotkiem krytyk filmowy stwierdził, że Wieniawa nie jest dobrą aktorką. Docenił jej inne talenty.
Tomasz Raczek nie zachwyca się aktorskim talentem Julii Wieniawy
Tomasz Raczek nie zachwyca się aktorskim talentem Julii Wieniawy. Fot. KAPiF

Julia Wieniawa prężnie działa nie tylko na rynku muzyki, reklamy, ale także kina. Gwiazda młodego pokolenia próbuje swoich sił na wielu płaszczyznach i odnosi znaczące sukcesy. Właśnie opublikowano ranking Instytutu Monitorowania Mediów i magazynu "Forbes Women", a Wieniawa została uznana za najcenniejszą kobiecą markę osobistą w kategorii Film. Na tej liście pokonała takie autorytety świata kina jak: Krystynę Jandę, Agnieszkę Holland czy Agatę Kuleszę. O czym to świadczy? O komentarz poprosiliśmy krytyka filmowego, Tomasza Raczka.

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Raczka nie przekonuje talent Wieniawy. "Jest słabą aktorką, ale..."

Czy pierwsze miejsce we wspomnianym rankingu oznacza, że Wieniawa jest najlepszą i najbardziej rozchwytywaną aktorką obecnie i nie ma sobie równych? Czy jest Krystyną Jandą dla młodego pokolenia? Tomasz Raczek nie ma wątpliwości. Krytyk filmowy wcale nie zachwyca się aktorskim talentem Wieniawy i mówi wprost, z czego wynika jej sukces. - Julia Wieniawa jest słabą aktorką, ale uzdolnioną fotomodelką. Zakwalifikowano ją więc do złej kategorii - stwierdził Raczek. 

Wieniawa wyprzedziła Jandę i Holland. Przekazy medialne o wartości 223,5 miliona złotych

Warto dodać, że gwiazda "Rodzinki.pl" zajęła pierwsze miejsce w rankingu "Forbes Women" ze względu na wartość przekazów medialnych na jej temat. Oszacowano je na 223,5 miliona złotych. Dalej znalazła się Agnieszka Holland (220,9 mln złotych), a podium zamknęła Krystyna Janda (161,4 mln złotych). Nie można jednak zapominać, że na sumę przekazów medialnych wokół Wieniawy składa się także jej działalność muzyczna i telewizyjna. W ostatnich miesiącach sporo pisało się o jej kolejnym albumie "Światłocienie" i nowej trasie koncertowej.

Wieniawa była też jurorką popularnego talent-show "Mam talent!". - To właśnie ta wszechstronność przekłada się na wynik w mediach społecznościowych: na trzech platformach - Facebooku, Instagramie i TikToku - profile Julii Wieniawy zebrały łącznie 9,9 mln interakcji, co czyni ją najbardziej angażującą postacią całej kategorii film - stwierdził Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM. 

Marcin Wolniak

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