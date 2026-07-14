Lewandowski w wersji amerykańskiej. Bez zmarszczek i siwizny. "Bardzo popularny cover"

Robert Lewandowski pojawił się ostatnio w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie. Ma to związek z transferem piłkarza do Chicago Fire i jego planowaną przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Lewandowski spotkał się z ambasadorem Tomem Rose i udzielił kilku wywiadów, ale uwagę zgromadzonych osób skupiło odmienione oblicze sportowca. W komentarzach pod nagraniem na X pojawiły się sugestie, że Lewy pozbył się niektórych zmarszczek i siwizny. Postanowiliśmy zapytać o te kwestie ekspertów.
Angelina Konkol to nie tylko żona lidera Łez, Adama Konkola, menedżerka grupy, a ostatnio także pisarka i wokalistka. Konkol jest właścicielką kilku klinik medycyny estetycznej na Śląsku, w których wykonuje szereg zabiegów. W jej opinii Robert Lewandowski mógł się poddać w ręce ekspertów. - W ostatnim czasie Robert Lewandowski sprawia wrażenie bardziej wypoczętego, a jego twarz wygląda na młodszą i lepiej odżywioną. Oczywiście bez informacji od samego zainteresowanego nie da się jednoznacznie określić, jakim zabiegom został poddany. Analizując jednak subtelne zmiany w jakości skóry i konturach twarzy, można przypuszczać, że efekt ten mógł zostać osiągnięty dzięki nowoczesnym procedurom medycyny estetycznej o działaniu regeneracyjnym i biostymulującym - stwierdziła Konkol.
Ekspertka wymieniła zabiegi, którym mógł poddać się piłkarz - Do takich terapii należą między innymi stymulatory tkankowe, które pobudzają fibroblasty do produkcji nowego kolagenu i elastyny, poprawiając gęstość, napięcie oraz jędrność skóry. Podobne efekty mogą dawać terapie autologiczne, takie jak osocze bogatopłytkowe (PRP) czy fibryna bogatopłytkowa (PRF), wykorzystujące naturalne czynniki wzrostu pozyskiwane z krwi pacjenta. Zabiegi te wspomagają procesy regeneracyjne, poprawiają mikrokrążenie, zwiększają nawilżenie tkanek oraz wpływają na rozświetlenie i odmłodzenie skóry - dodał Angelina Konkol.
Zmieniła się jednak także fryzura Lewandowskiego, wyraźnie pozbawiona siwizny. Stylista włosów Michał Musiał stwierdził, że zabieg, któremu poddał się piłkarz jest obecnie bardzo popularny. - Zdecydował się na bardzo popularny cover. To delikatna metoda farbowania włosów, która ma na celu zakrycie siwizny i przywrócenie naturalnego koloru. Tego typu technika to żadna nowość - wielu mężczyzn często wybiera ten zabieg podczas wizyt u barberów. Robert wygląda bardziej świeżo i z całą pewnością młodziej. Czasy, gdy tylko kobiety dbały o swój wygląd, już dawno odeszły do lamusa. Teraz bycie zadbanym mężczyzną to norma, a nie fanaberia - stwierdził Michał Musiał.