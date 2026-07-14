Doda o kulisach powstawania ustawy na rzecz zwierząt. Jedna osoba odegrała kluczową rolę

Minęło kilka miesięcy od spotkania Dody i Łukasza Litewki z parą prezydencką. Piosenkarkę i posła połączyła wspólna sprawa - działania na rzecz polepszenia losu zwierząt w Polsce. Wspólną pracę przerwała tragiczna śmierć Litewki 23 kwietnia 2026 roku. Ustawa, którą Doda i Litewka pisali z kancelarią prezydenta, już wkrótce ujrzy światło dzienne i jeszcze w lipcu zostanie złożona. Czy Marta Nawrocka także angażowała się w prace nad tą ustawą?

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Doda wyjawiła kulisy pracy nad ustawą na rzecz zwierząt. "Była też siostra prezydenta"

Poruszyliśmy ten temat w rozmowie z Dodą podczas jej campa. Piosenkarka wyznała, że Marta Nawrocka zajęła się innymi projektami. Wspomniała jednak o siostrze prezydenta Ninie. - Większość tych osób zajęła się swoimi, "ważniejszymi", bo ludzkimi sprawami, a zwierzęta pozostawiła nam. Była też siostra prezydenta, która bardzo kocha zwierzęta i bardzo działa w schroniskach. I jej bardzo na tym zależało, żeby ta ustawa powstała. My, razem z kancelarią i mecenasami, od lutego po dziś prężnie działaliśmy wraz z całą ekipą. Ja z Łukaszem postanowiliśmy wtedy poszerzyć ten nasz skład o osoby, które pomogą nam w merytorycznych kwestiach - ja poleciłam biegłą, z Łukaszem rozmawialiśmy na temat Kasi, która jest mecenaską, prawniczką organizacji prozwierzęcych i dużo tych spraw wygrała. Wzięłam też osobę z wolontariatu, która zamykała patoschronisko w Sobolewie i zbierała wszystkie dowody. To są bardzo ważne osoby, które na przełomie ostatnich dziesięciu lat mają realne doświadczenie. Nie tylko w teorii, ale także w praktyce - powiedziała nam Doda.

Doda o szczegółach ustawy na rzecz zwierząt. "Kontrole i srogie kary za patoschroniska"

Ostatnio Doda powiedziała Plotkowi o szczegółach ustawy, nad którą pracowała. Wspomniała, jak ważne dla losu zwierząt jest to, żeby weszła w życie. - W tej ustawie pierwszy raz brane są pod uwagę rzeczy, które wcześniej nigdy nie były brane pod uwagę. To na przykład krajowy rejestr ludzi znęcających się nad zwierzętami, czy zakaz posiadania przez nich zwierząt do końca życia, kontrole i srogie kary za patoschroniska, nacisk na gminy, dofinansowanie walki z bezdomnością poprzez kastrację, edukacja szkolna oparta o zwiększanie poczucia empatii i potrzeby pomocy zwierzętom. I to, na co wszyscy czekają - kontrole schronisk z prawdziwego zdarzenia, bez szans na korupcję i kolesiostwo - powiedziała Doda.