38 złotych za jagodziankę od Gessler to przesada? Doda nie ma wątpliwości

Sezon na jagodzianki w pełni, chociaż niektóre należą do tych, za które trzeba słono zapłacić. Ta od Magdy Gessler kosztuje 38 złotych. Przy okazji spotkania z Dodą podczas jej Doda Mega Camp postanowiliśmy zapytać gwiazdę, czy sama skusiłaby się na taki przysmak.

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Jagodzianka od Gessler za droga dla Dody? Zwraca uwagę na skład

Doda w rozmowie z Plotkiem wyraźnie dała do zrozumienia, że jagodzianki od Gessler w ogóle jej nie interesują, ponieważ sama nie spożywa produktów, z których się je robi. - Taka jagodzianka musiałaby być jakaś niesamowicie smaczna, ale ja ani cukru, ani laktozy, ani glutenu nie jem. A z tego, co wiem, w jagodziance zawsze musi być trochę mleka - stwierdziła Doda.

Co ciekawe, podczas spotkania na dniu prasowym przed Doda Mega Camp, Doda wyjawiła nam, że jej mama Wanda kiedyś była fanką jagodzianek. Później jednak wzięła się ostro za treningi. - Moja mama zrobiła formę w wieku 59 lat. Z osoby, która kochała jagodzianki i nigdy nie ćwiczyła, stała się osobą, która miała 16 proc. tkanki tłuszczowej, kratę na brzuchu większą niż ja mam teraz i normalnie mogła iść na zawody fitness seniorów. Naprawdę, mam zdjęcia - wyznała piosenkarka.

Doda nazwała Gessler "wrednym czupiradłem". Potem nastała zgoda

Przy okazji reporter Plotka zapytał Dody, czy Magda Gessler wysłała jej słodkości na przeprosiny po sławetnej kłótni. Przypomnijmy, że Magda Gessler zasugerowała w jednym z wywiadów, że angażowanie się Dody w temat schronisk ma wymiar także działań PR-owych. Po tych słowach,Doda nazwała restauratorkę "wrednym czupiradłem". Panie pogodziły się później podczas charytatywnego streama u Łatwoganga. - Już żeśmy się przeprosiły, pogodziły. Czekam na paczkę a'la Doda - bez, bez, bez. Bez wszystkiego - stwierdziła Doda. Jednocześnie piosenkarka powiedziała, że Gessler prawdopodobnie nie dałaby sobie rady na jej campie. - Magda chyba by tego nie wytrzymała psychicznie - dodała gwiazda.