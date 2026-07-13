Doda nadal wściekła na Skolima. "Kłamie i nieudolnie się tłumaczy". Dostało się też Steczkowskiej

Skolim podpadł Dodzie i innym polskim artystom, swoimi wypowiedziami na temat artystów, którzy w jego opinii, chcą szaprać kasę od państwa, a całe życie przechulali i roztwronili majątek. Doda zarzuciła mu niesprawiedliwość i szkodliwe generalizowanie. Późniejsze tłumaczenia Skolima, że nie mówił o wszystkich, nie przekonały wokalistki. Zarzuca mu kłamstwo.

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Doda nie odpuszcza Skolimowi. Mówi o "forsowaniu kłamliwej tezy"

W rozmowie z Plotkiem Doda stwierdziła, że Skolim obecnie nieudolnie się tłumaczy. - Nadal kłamie i nadal, próbując się nieudolnie z tego tłumaczyć, dalej potwierdza swoją nieudolną tezę, którą forsował na początku wykorzystując swoją sławę i fanów, żeby językiem nienawiści i hejtu kształtować i budować ogromną nienawiść w stosunku do artystów. Ta ustawa nie dotyczy żadnych artystów, którzy przechulali cokolwiek. Żadnych artystów, którzy mieli pieniądze lub mają, a na przykład przegrali w kasynie. Ta ustawa dotyczy, tylko i wyłącznie, 20 tysięcy artystów na cały kraj, którzy nie mają pieniędzy, nawet będąc doskonałymi w swoim fachu, żeby odprowadzać składki. To nie są dla nich pieniądze, tylko to są pieniądze bezpośrednio na składki zdrowotne i żeby jakakolwiek emerytura im się odkładała (...). Nadal to tłumaczenie jest forsowaniem kłamliwej tezy. Wykorzystywaniem swojego fandomu do nienawiści do świata artystycznego - powiedziała Doda Plotkowi.

Doda nie zachwyciła się piosenką Skolima ze Steczkowską? "Nie jest może jakoś najlepsza"

W ostatnim czasie Skolim nagrał szereg utworów duecie. Zaśpiewały z nim m.in. Justyna Steczkowska, Blanka czy Cleo. Zauważyła to także Doda. - Artystki teraz masowo robią duety z discopolowcami - powiedziała piosenkarka. Dopytaliśmy, czy w jej opinii piosenka "Mamacita", którą Skolim i Justyna Steczkowska nagrali w duecie, jej w jej opinii, dobra. - Akurat ta piosenka nie jest może jakoś najlepsza - odparła krótko Doda.