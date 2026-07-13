Erling Haaland to największa gwiazda norweskiej reprezentacji. Na co dzień piłkarz gra w Manchesterze City i uznawany jest za jednego z najlepszych napastników na świecie. Mogliśmy go oczywiście oglądać podczas zmagań na mistrzostwach świata. Norwegia dotarła do ćwierćfinału, gdzie w dogrywce musiała uznać wyższość Anglii. Erling Haaland cały czas zachwyca internautów. W mediach pojawiają się liczne publikacje na jego temat. Z czego wynika jego fenomen? O tym porozmawialiśmy z Żanetą Kurczyńską, znaną w mediach jako Okiem PR-owca. To nam powiedziała o norweskim napastniku.

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Erling Haaland podbił serca internautów. Wiemy, z czego wynika jego fenomen

W rozmowie z Plotkiem Żaneta Kurczyńska zauważyła, że popularność piłkarza nie wynika wyłącznie z jego umiejętności sportowych. - Oczywiście spektakularne wyniki są fundamentem jego marki, ale o długofalowej sympatii kibiców decyduje przede wszystkim spójność wizerunku. Haaland jest postrzegany jako osoba autentyczna - nie sprawia wrażenia kogoś, kto na siłę buduje medialny rozgłos czy prowokuje kontrowersje, aby pozostać w centrum uwagi - mówi na wstępie ekspertka od PR.

W dalszej części wypowiedzi podkreśliła, że znaczenie ma to, jak Haaland podchodzi do życia prywatnego. - Nie ukrywa faktu, że ma partnerkę i dziecko, ale jednocześnie nie zamienia swojej rodziny w element strategii marketingowej. Dziś, gdy wiele znanych osób dzieli się niemal każdym aspektem swojego życia, taka powściągliwość bywa odbierana jako oznaka dojrzałości i po prostu budzi zaufanie - wyjaśnia nam Kurczyńska.

Erling Haaland zachwyca. To połączenie talentu, charyzmy i umiejętnego budowania marki

Specjalistka zauważyła również kontrast względem wizerunku współczesnych gwiazd sportu - Haaland nie jest kojarzony ze skandalami, konfliktami czy kontrowersyjnymi wypowiedziami. Dzięki temu uwaga odbiorców skupia się na tym, co najważniejsze - jego grze i osiągnięciach. To pokazuje, że wizerunek oparty na konsekwencji, profesjonalizmie i autentyczności nadal może być bardzo atrakcyjny - zauważa w rozmowie z Plotkiem.

Kurczyńska podkreśla jednak, że gdyby nie wyniki sportowe, samo "grzeczne" usposobienie nie byłoby tak efektywne w aspekcie budowania wizerunku. - Zainteresowanie byłoby znacznie mniejsze. W przypadku Haalanda mamy do czynienia z połączeniem światowej klasy talentu, naturalnej charyzmy i umiejętnie budowanej prywatności. To właśnie ta kombinacja sprawia, że kibice postrzegają go nie tylko jako wybitnego piłkarza, ale również jako osobę, z którą łatwo się utożsamić - podsumowała ekspertka.