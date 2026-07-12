Od jakiegoś czasu pojawiały się plotki, że Michał Wiśniewski mógł wrócić do swojej drugiej żony, Mandaryny. Sami zainteresowani nie zabrali głosu w tej sprawie i nie potwierdzili medialnych sensacji, ale teraz głos zabrała Pola Wiśniewska. Para jest w trakcie rozwodu, ale ten nie został jeszcze sfinalizowany. Wiśniewska stwierdziła pod jednym z komentarzy, że "od stycznia" wie o relacji jej męża z Mandaryną. Teraz mamy także głos informatora z produkcji "Tańca z gwiazdami".

REKLAMA

Zobacz wideo Nie ufa już mężczyznom? Wiśniewska mówi wprost

Pola Wiśniewska reaguje na plotki o powrocie Mandaryny do Wiśniewskiego. "Wiem o tym już od stycznia"

Pod jednym z wpisów Poli Wiśniewskiej pojawił się komentarz internautki na temat powrotu Wiśniewskiego do Mandaryny. "Wczoraj Michał powiedział na imprezie mojemu przyjacielowi, że wraca do Mandaryny. Wszystko przemija: sława, pieniądze, uroda. Wytrwałości. Będzie dobrze jeszcze" - czytamy. Pola postanowiła skomentować te rewelacje. "Wiem o tym już od stycznia" - napisała. O tym, że coś jest na rzeczy, potwierdził nam również informator z produkcji "Tańca z gwiazdami". - O powrocie Michała Wiśniewskiego do Mandaryny mówiło się już podczas Sylwestra TVP. Wystąpili wówczas razem na scenie i czuć było chemię między nimi i na scenie, i za kulisami. Co więcej, kręciła się też tam Dominika Tajner, także była żona Wiśniewskiego, więc sytuacja była dziwaczna. Poli Wiśniewskiej nie było wówczas na miejscu - przekazał nam informator.

Wiśniewski zaśpiewa Mandarynie w "Tańcu z gwiazdami"? "On ma sporo wątpliwości"

Mandaryna, która obecnie rozpoczęła treningi do najbliższej edycji "Tańca z gwiazdami", ma mieć wsparcie swojego byłego męża podczas występu w show. - Mandaryna szykuje się do występu w "Tańcu z gwiazdami", ale jest przerażona ilością obowiązków. Ktoś wpadł na pomysł, żeby Michał Wiśniewski zaśpiewał, gdy ona będzie tańczyć, ale on ma sporo wątpliwości. Nie jest pewien, czy to przyniesie Marcie korzyść, czy pożytek. To, że są razem, jest jednak oczywiste - przekazał nam informator.