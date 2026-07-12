Camp Dody to manto w luksusach. Byłem w szoku, gdy spróbowałem dań

Doda zaprosiła nas do Gródka nad Dunajcem, żeby dać przedsmak tego, co uczestniczki jej Doda Mega Camp będą przeżywać przez najbliższy tydzień. Już na wstępie można było się zachwycić - okoliczności przyrody są niezwykłe. Do Gródka na pewno wrócę, chociażby dla relaksu. Za to campowiczki pod egidą Dody wypoczywać tam raczej nie będą, tylko ostro zapierniczać w warunkach luksusowych.

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60 uczestniczek campu Dody. W kolejce 800 osób

Heron Live Hotel, w którym odbywa się camp Dody, to miejsce top of the top. Pięć gwiazdek, usytuowanie na skale, przy brzegu Jeziora Rożnowskiego - to robi wrażenie. Cena za dobę? Około 1200-1500 złotych za noc. Uczestniczki treningów z Dodą za 5 nocy musiały zapłacić 7500 złotych, no chyba, że chciały mieć pokój w pojedynkę - wówczas cena wzrasta do 10 000 złotych. Cena nie jest więc niska, ale chętnych nie brakowało. Doda zdecydowała się zakwalifikować 60 campowiczek, ale chętnych było kilkaset - trafiły na listę oczekujących. Dlaczego gwiazda nie poszła na ilość? - Od początku chciałyśmy mieć 60 uczestniczek. Więcej nie dałybyśmy rady, bo razem z trenerkami i osobami odpowiedzialnymi za ich progres, po prostu chcemy skupić się na każdej z nich. Miałam 800 osób w kolejce do kolejnego campa, ale nawet do głowy by mi nie przyszło, żeby robić większe campy - wyjaśniała Doda.

W czym camp Dody lepszy jest od eventów Chodakowskiej czy Lewandowskiej?

Doda podglądała konkurencję. Doskonale wie, co na swoich campach oferowały Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska. - Orientowałam się, jakie są ceny rynkowe. Wiem też, co mają w swojej ofercie i zdaję sobie sprawę, że mam dwa razy więcej, albo trzy - powiedziała nam Doda. - Niektóre osoby, które przyjeżdżają do nas, były na campach osób, o których wspomniałeś i głównym problemem tych campów było to, że było tam za dużo osób. Był za duży chaos. Nie czuły się odpowiednio zaopiekowane, był za duży harmider i ten bałagan w tych treningach nie pozwolił się skupić na tym, co najważniejsze - podkreśliła gwiazda.

Ostry wycisk na tle jeziora. "Ta sala jest do wykańczania"

Doda przygotowała dla campowiczek wiele niespodzianek. W pokojach będą czekać na nich gadżety, suplementy sygnowane przez piosenkarkę, bidony i stroje do ćwiczeń, ale także ostrzeżenie w minibarach - spożycie alkoholu jest ściśle zakazane i może powodować wykluczenie z campu. Nie ma też żadnej gwarancji, że ktoś otrzyma dyplom ukończenia campu - trzeba trzymać się zasad. Doda zaangażowała w camp grono bardzo ciekawych ekspertek. To nie tylko specjalistki w swoich dziedzinach, ale też osoby z dużymi zasięgami w mediach społecznościowych i autorytetem. Mamy tu trenerkę kobiet Renatę Nowak, która zapowiedziała, że podczas ćwiczeń będzie stawiać głównie na ciężar. - W końcu ktoś postawił na ciężar. W końcu mamy maszyny z obciążeniem. W końcu wiemy, że po 30. i 40. roku życia potrzebujemy mięśnia, potrzebujemy pośladków - powiedziała trenerka. - Mamy trzy sale - pierwsza jest do jogi i pilatesu, druga do ceremonii dźwięku i wyciszania, a ta jest do wykańczania - wtórowała jej Doda. - Przygotowałyśmy sztangi, air bike'i, hip thrusty. Mamy kettle 24 kg. Będą rumuńskie ciągi, będą wykroki i będą przysiady - dodała Renata Nowak.

Camp Dody nie polega jednak tylko na ostrych ćwiczeniach na sali treningowej. Wśród ekspertek mamy też dietetyczkę kliniczną Maję Czerwińską, neuropsycholożkę Annę Hencką-Zyser, o której sama Doda powiedziała, że pomogła jej się uwolnić z niezdrowego związku, ale są też eksperci od kulturystyki, jogi i medytacji, pilatesu, terapii dźwiękiem, kosmetologii, a nawet... grzybów nadrzewnych.

Dania z menu to kompletne zaskoczenie. Nie ma nudy i banału. Na deser pina colada

Kluczowe jest także menu, przygotowywane przez szefa kuchni Krzysztofa Małochę. Doda nie mogła się go nachwalić za nowatorskie podejście do menu dla campowiczek. O nudzie nie może być tu mowy, o czym mogliśmy się przekonać już podczas dnia dla prasy. Zaserwowano nam bowiem przykładowe menu. A w nim: ceviche z pietruszki z majonezem ziołowym i jalapeno, przepyszny chłodnik z ogórka i avocado oraz okoń morski z azjatycką salsą i paloną kaszą gryczaną z ziołami. Naprawdę festiwal smaków i niebanalnych dań, a przecież wciąż dietetycznych i z najlepszych produktów. Na deser była pina colada z sorbetem limonkowym i miętą - danie, przy którym aż trudno uwierzyć, że może być niskokaloryczne i stosowane podczas diety.

Na campie Dody!Otwórz galerię

Camp Dody już robi furorę i chyba nie ma się co dziwić. To doskonale przemyślany projekt, robiony ze specjalistami z najwyższej półki i trzeba by mieć dużo złej woli, żeby się tu do czegoś przyczepić. Warto zauważyć, że nie jest to sztucznie przygotowany camp ze strony osoby, która jest wyłącznie znana. Doda od zawsze podkreśla swoje przywiązanie do sportu, determinację i dyscyplinę w tej kwestii. Jej ojciec, Paweł Rabczewski, polski sztangista i medalista mistrzostw świata i Europy, wpoił jej takie idee, a ona teraz poszerza to o współczesną wiedzę, nowe technologie i metody. Jako osoba, która od kilku miesięcy jest na redukcji, jedyne, o czym teraz myślę to to, że z chęcią wziąłbym udział w tym campie. Trzeba więc czekać na to, że Doda zorganizuje też podobne wyzwanie także dla mężczyzn i to tych, którzy ze sportem niekoniecznie są za pan brat.