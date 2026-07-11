W sobotę, 11 lipca, księżna Kate zjawiła się na trybunach na kobiecym finale Wimbledonu, podczas którego miała okazję obserwować grę Lindy Noskovej i Karoliny Muchovej. Nic dziwnego, w końcu księżna Kate jest wielką fanką tenisa i regularnie obserwuje mecze podczas najbardziej prestiżowych rozgrywek. Jest również patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club, czyli organizatora Wimbledonu. Podczas gdy ona obserwowała grę, my zwróciliśmy uwagę na jej stylizację i poprosiliśmy ekspertkę Ewę Rubasińską-Ianiro o komentarz.

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Tak ekspertka podsumowała stylizację księżnej Kate. Wystarczy jedno słowo

Księżna Kate zaprezentowała się na Wimbledonie w czerwonej sukience projektu Rolanda Moureta, która sięgała jej do połowy łydki, miała krótkie rękawy i dekolt w kształcie litery V. Kreacja podkreślała talię za sprawą paska i asymetrycznej baskinki. Uwagę zwracał również krwistoczerwony kolor, obok którego nie dało się przejść obojętnie. Nie mogła tego zrobić również stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro, która od razu zauważyła, że odcień ten został już okrzyknięty jednym z symboli lata 2026 roku. Ekspertka nie miała również wątpliwości, jak jednym słowem podsumować stylizację księżnej - to "manifest".

- Księżna Kate nie założyła po prostu czerwonej sukienki. Założyła manifest swojej obecności. To właśnie lubię nazywać dyplomacją koloru. W oficjalnym dress codzie barwy nigdy nie są dekoracją ani nic nieznaczącym detalem. Są konkretną informacją dla widza. A dotyczy przekazu o autorytecie, wiarygodności i przywództwie znacznie skuteczniejszego niż słowa - powiedziała nam ekspertka.

Jednak nie tylko kolor ma znaczenie w stylizacji przyszłej żony króla. Ewa Rubasińska-Ianiro wspomniała również o fasonie. - Uwagę zwraca nie tylko odcień określany jako strawberry red, ale również wyjątkowa architektoniczna konstrukcja kreacji. Choć to sukienka, jej linia mocno nawiązuje do precyzji krawiectwa garniturowego. To właśnie dlatego wielu odbiorców odniosło wrażenie, że patrzy na współczesny tailleur. I właśnie w tym tkwi siła tej stylizacji - nie nawiązuje do mody, ale do architektury autorytetu - podkreśliła.

Stylistka zauważyła również, że księżna Kate od kilku miesięcy odchodzi od romantycznego wizerunku na rzecz "przywództwa wizualnego". - To sposób ubierania się, w którym sylwetka nie ma zachwycać ilością detali, ale budować zaufanie poprzez proporcje, konstrukcję i spójność przekazu. Wizerunek przestaje być ozdobą, a staje się sam w sobie komunikatem - powiedziała nam Ewa Rubasińska-Ianiro.

Stylistka doceniła prostotę stylizacji księżnej Kate. "Przyszła królowa nie potrzebuje..."

Ewa Rubasińska-Ianiro wspomniała również, co jest największym atutem stylizacji księżnej Kate. Okazuje się, że to "siła spokoju przekazu". Kate zrezygnowała bowiem z dodatków, biżuterii czy innych akcesoriów, które mogłyby odciągnąć uwagę. - Wszystko podporządkowano jednemu celowi, czyli stworzeniu kapitału wizerunku, który nie wynika z przepychu, lecz z konsekwencji. To również doskonały przykład tego, co nazywam narracją sylwetki. Każda linia, każdy szew i każda proporcja prowadzą wzrok odbiorcy dokładnie tam, gdzie powinny. W efekcie odbieramy nie samą sukienkę, ale kobietę, która emanuje spokojem, kompetencją i naturalnym autorytetem - podkreśliła.

- Kate coraz wyraźniej pokazuje, że przyszła królowa nie potrzebuje spektakularnych trendów, by przyciągać uwagę. Wystarczy świadomie zaprojektowany przekaz. To prawdziwa sztuka komunikacji wizerunkiem, w której kolor staje się argumentem, forma buduje wiarygodność, a elegancja przestaje być celem samym w sobie, i staje się narzędziem wpływu. Na tym polega różnica między dobrze ubraną kobietą a ikoną współczesnego dress code’u. Jedna prezentuje ubranie. Druga buduje nim swój autorytet - podsumowała ekspertka.

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