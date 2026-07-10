Małgorzata Rozenek-Majdan od kilku dni wypoczywa z najmłodszym synem Heniem na Lazurowym Wybrzeżu. Gwiazda chętnie pokazuje w mediach społecznościowych kadry z francuskich wakacji, gdzie relaksuje się w gronie najbliższych i przyjaciół. Tym razem u jej boku zabrakło jednak męża. Radosław Majdan ma obecnie wyjątkowo intensywny okres zawodowy. W związku z trwającym mundialem często pojawia się na antenie, przygotowując i prowadząc programy sportowe. W związku z tym zapytaliśmy go, jak znosi rozłąkę z rodziną.

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Radosław Majdan szczerze o rozłące z rodziną. "To był najdłuższy wyjazd od narodzin Henia"

Jak zdradził były bramkarz w rozmowie z Plotkiem, choć tęskni za rodziną, chwilową rozłąkę znosi całkiem dobrze. Pomaga mu w tym natłok zawodowych obowiązków. - Generalnie są naprawdę na fajnych wakacjach ze świetnymi ludźmi, z naszymi przyjaciółmi, więc ogólnie dobrze się tam bawią, a ja mam spokój, żeby popracować - zdradził.

Jak sam przyznał, taki podział okazał się idealnym rozwiązaniem. - Mam więc przestrzeń, żeby oglądać mecze, przygotowywać się do programów i zapraszać gości. Tych obowiązków przy okazji mistrzostw jest naprawdę bardzo dużo, więc dobrze się podzieliliśmy. Ja mogę spokojnie pracować, a oni dobrze bawić się na wakacjach - wyjaśnił nam Majdan. Na szczęście rozłąka dobiega już końca. Jak zdradził, już 10 lipca ponownie zobaczy rodzinę. Przyznał jednak, że ten wyjazd był dla niego wyjątkowy.

Już będziemy razem. To był najdłuższy wyjazd z dziećmi, od kiedy Henio się urodził. Nie było wcześniej sytuacji, żebym nie widział go prawie dwa tygodnie

- wyznał sportowiec.

Radosław Majdan ujawnił, jak Małgorzata Rozenek reaguje na piłkę nożną. "To zawsze mnie bawi"

Choć mogłoby się wydawać, że podczas wakacji Małgorzata Rozenek-Majdan odpoczywa również od piłkarskich emocji, okazuje się, że sportowe tematy pojawiają się także w ich rozmowach. - Oglądają tam niektóre mecze, bo kiedy grają największe gwiazdy światowego futbolu, jak Messi, to jest już temat popkultury, nie tylko sportu - zaznaczył.

Często wysyłam Małgosi różne sytuacje z boiska, a ona śmieje się i mówi: "Tak, tak, bardzo mnie to interesuje". Ale słucha, a nawet zdarzało się, że to ona dzwoniła do mnie w trakcie meczu i pytała: "Widziałeś, co się stało?". To zawsze mnie bawi. Małgosia jest bardzo emocjonalną osobą, więc czasem naprawdę dyskutujemy o piłce nożnej

- opowiadał.

Majdan podkreślił, że żona od lat doskonale rozumie, jak ważny jest dla niego sport i związana z nim praca. - Małgosia wie, że piłka nożna to i moja praca, i moje życie. Wie, na czym polega moja praca, dlatego zawsze mnie wspiera. A ja czasem mogę jej też przekazać trochę swojej wiedzy i spojrzenia na to, co dzieje się w świecie futbolu - podsumował.