Doda bardzo prężnie działa na rzecz pomocy zwierzętom. Na początku tego roku, w okresie największych mrozów, angażowała się w docieplanie bud i pomoc w schroniskach. Wielokrotnie robiła zbiórki karmy dla psów. Później przyczyniła się do kontroli i zamknięcia patoschronisk w Sobolewie czy Bytomiu. W swoich działaniach łączyła siły z posłem Łukaszem Litewką, który zginął w tragicznym wypadku 23 kwietnia 2025 roku, i spotykała się z politykami, żeby zmienić prawodawstwo w Polsce w kwestii pomocy zwierzętom. Teraz okazuje się, że przygotowywana ustawa wkrótce będzie procedowana.

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Doda dostała misję od prezydenta. "Jest szansa, żeby zmienić los bezdomnych zwierząt"

Kilka dni temu Doda odbyła kolejne spotkanie w kancelarii prezydenta RP w celu pracy nad nową ustawą. W rozmowie z Plotkiem wyjawiła, że tę misję prezydent Karol Nawrocki powierzył jej i Łukaszowi Litewce. - Za parę dni ta ustawa wchodzi do procedowania. To jest ustawa, którą prezydent Nawrocki zlecił mi i Łukaszowi Litewce, żeby ją stworzyć wraz z jego kancelarią. Bardzo ważne jest, żeby ta ustawa weszła w życie. Pierwszy raz od dwudziestu lat jest szansa, żeby zmienić los bezdomnych zwierząt. Ta ustawa naprawdę jest świetnie przygotowana, pod każdym względem - powiedziała Doda Plotkowi.

Co konkretnie ma regulować ustawa? Doda wskazała na elementy, które są rewolucyjne w kwestii zabezpieczenia interesów zwierząt w polskich realiach. - W tej ustawie pierwszy raz brane są pod uwagę rzeczy, które wcześniej nigdy nie były brane pod uwagę. Jak np. Krajowy Rejestr Ludzi Znęcających się nad zwierzętami, czy zakaz posiadania przez nich zwierząt do końca życia. Kontrolę i srogie kary za patoschroniska, nacisk na gminy, dofinansowanie walki z bezdomnością poprzez kastrację, edukację szkolną opartą o zwiększanie poczucia empatii i potrzeby pomocy zwierzętom. I to na co wszyscy czekają - kontrole schronisk z prawdziwego zdarzenia, bez szans na korupcję i kolesiostwo - wymieniła Doda.

Doda walczy o poprawę losu zwierząt. "Efekt naszej wielomiesięcznej pracy"

Przypomnijmy, że po ostatnim spotkaniu w kancelarii prezydenta Doda podzieliła się tą informacją w mediach społecznościowych. "Spotkałam się dziś z ministrem sekretarzem stanu Mateuszem Koteckim, który razem z mecenasami kancelarii prezydenta - Małgorzatą Kuczerą oraz Arkadiuszem Goławskim, od wielu miesięcy oddają czas i zaangażowanie dla zwierząt (...). Dziś sprawa pilna - patoschronisko w Nowym Targu, które gotuje zwierzęta na śmierć i zamyka drzwi przed adopcjami i wolontariatem w najgorszy upał, zmotywowało wszystkich do działania. I sprawa główna - do końca miesiąca w końcu światło dzienne ujrzy ustawa, nad którą pracujemy od zimy, by ratować bezdomne zwierzęta przed archaicznym prawem i bezdusznym systemem. Efekt naszej wielomiesięcznej pracy nareszcie będzie miał szansę pomóc" - relacjonowała w sieci.