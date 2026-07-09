W dniach 7-8 lipca w Ankarze odbył się szczyt NATO. Na wydarzeniu nie zabrakło również polskiego prezydenta. Karol Nawrocki przywitał się tam z prezydentem Turcji - Recepem Tayyipem Erdoganem, oraz sekretarzem generalnym, Markiem Ruttem. Panowie mieli okazje zapozować również do zdjęć. Polskiemu politykowi przyjrzała się Dorota Anna Wróblewska - mentorka marki osobistej i specjalistka public relations. W rozmowie z Plotkiem skomentowała jego mowę ciała. Miała pewne zastrzeżenia do postawy Nawrockiego.

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Karol Nawrocki pod lupą ekspertki. Brakuje mu swobody i naturalności

Szczyt NATO to spotkania na szczycie z głowami państw oraz najważniejszymi działaczami organizacji. Nawrocki udał się do Turcji przygotowany na wydarzenie, ale ostatecznie coś poszło nie tak. - Mowa ciała Karola Nawrockiego jak zwykle starannie wystudiowana i jak zwykle widać, że jest nienaturalna - zauważa Dorota Anna Wróblewska. - Doświadczeni mężowie stanu tak potrafią połączyć wystudiowaną postawę i gesty konieczne w sytuacjach oficjalnych ze swoim naturalnym zachowaniem, że efekt wypada całkowicie, lub prawie całkowicie naturalnie. Karol Nawrocki jeszcze tego nie potrafi - ocenia ekspertka. - Z polskich prezydentów biegły w tym był Aleksander Kwaśniewski, innym wychodziło to różnie - dodaje.

- Po pierwszym roku kadencji Karol Nawrocki jeszcze nadal wypada sztywno i mało naturalnie. W jego mowie ciała brakuje przede wszystkim swobodnie okazywanej serdeczności, a to może sugerować, że po prostu ma jej w sobie mało. Taka swobodna serdeczność jako nasz naturalny zasób bardzo przydaje się w publicznym kreowaniu wizerunku, bardzo go ociepla i powoduje, że jesteśmy odbierani pozytywnie - wyjaśnia Wróblewska.

Specjalistka zauważa, że Nawrocki stara się pracować nad swoją postawą, choć nie wychodzi mu to jeszcze zbyt dobrze. Zwróciła uwagę na jego uśmiech. - W postawie i gestach prezydenta widać brak tej swobody, widać także świadomość tego braku i solidną pracę nad zniwelowaniem efektu tej charakterystycznej dla niego sztywności. Tyle, że ten efekt nadal jeszcze jest. Nie pomaga tu także uśmiech. Karol Nawrocki publicznie często się uśmiecha, tyle, że jest to uśmiech - oficjalny grymas. Obejmuje tylko odpowiednie ułożenie ust, nie zaś całą twarz - stwierdza.

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Uwagę ekspertki zwróciło to, w jaki sposób Nawrocki przywitał się z Erdoganem i Ruttem. Złamał pewne reguły. - Scena przywitania się trzech panów pokazuje także coś nieco zaskakującego. Karol Nawrocki wita się z prezydentem Turcji stojąc całkowicie tyłem do kamery i publiczności. Nie jest to przyjęte w zasadach oficjalnej etykiety wystąpień publicznych i dyplomacji. Jest raczej złamaniem wytycznych dotyczących zachowania się na scenie podczas powitań i rozmów na wysokim szczeblu. Wskazana jest postawa otwarta lub półotwarta, Karol Nawrocki z jakiegoś powodu jej nie zastosował - tłumaczy Wróblewska.

Zachowanie Nawrockiego znacząco odbiegało od tego, co prezentowali prezydent Turcji i sekretarz generalny NATO. - Stanowi to widoczny kontrast z postawą i zachowaniem panów, z którymi nasz prezydent się witał. Recep Tayyip Erdogan oraz Mark Rutte czuli się w tej sytuacji bardziej swobodnie i zachowywali zgodnie z etykietą. Prezydent Turcji stał spokojny i opanowany, przodem do publiczności. Jego zachowanie najczęściej jest stonowane, bez wyraźniejszych emocji i tu właśnie tak się pokazał. Mark Rutte był zdecydowanie bardziej wylewny, zwracał się całą sylwetką w stronę wchodzącej na scenę osoby, czyli w tym momencie naszego prezydenta. Serdecznie i swobodnie się także przywitał, co bardzo kontrastowało z pozbawioną wylewności postawą oraz prawie nieruchomą twarzą Erdogana podczas wymiany powitania z Karolem Nawrockim - mówi nam mentorka marki osobistej i specjalistka public relations.

Dorota Anna Wróblewska zauważyła podobieństwo między postawą Nawrocką i Trumpa. - Obaj gospodarze szczytu NATO w pełni zachowali etykietę, Karol Nawrocki zrobił wyjątek. Jedyną osobą, która przychodzi mi na myśl w tym kontekście, jest Donald Trump, który także w podobnych sytuacjach odwraca się tyłem, nie bacząc na oglądających - podsumowała specjalistka.