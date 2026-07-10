Scena z okrzykiem "Cicho! Cicho! Cisza, ja mówię!" do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych politycznych awantur ostatnich lat. Do zdarzenia doszło w 2023 roku w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie przedstawiciele Agrounii z Michałem Kołodziejczakiem na czele domagali się ujawnienia listy firm handlujących zbożem z Ukrainy. Spotkanie bardzo szybko przerodziło się w ostrą wymianę zdań z ówczesnym wiceministrem Januszem Kowalskim. Po latach zapytaliśmy Michała Kołodziejczaka, jak dziś wspomina tamtą sytuację. Jak się okazało, historia miała swój nieoczywisty ciąg dalszy.
Przypomnijmy, że podczas kłótni Kowalski wielokrotnie przerywał Kołodziejczakowi, krzycząc: "Cicho, mówię!". Z kolei lider Agrounii odpowiadał m.in.: "Pan nic tu nie może, nie ma pan najmniejszych kompetencji", a także: "Janusz, do pracy!". Spór trwał ponad 20 minut i odbił się szerokim echem w mediach oraz internecie. Wspomniany fragment z charakterystycznym okrzykiem doczekał się niezliczonych memów.
Po latach zapytaliśmy Kołodziejczaka, czy miał okazję rozmawiać o fenomenie tej sytuacji z samym Januszem Kowalskim. Poseł przyznał, że choć w mediach politycy często ostro się ścierają, prywatnie relacje wyglądają zupełnie inaczej.
W Sejmie potrafię normalnie rozmawiać z każdym politykiem. Janusz Kowalski w prywatnej rozmowie jest kimś innym niż tym, którego znamy z telewizji czy z tej sytuacji w Sejmie.
- I to jest pewnie też jego sposób na robienie polityki takiej, jak widzimy na co dzień. Wielu polityków zakłada maski i później nie potrafi już ich zdjąć - wyjaśnił.
Na tym jednak nie koniec. Były wiceminister rolnictwa zdradził nam też, że jego charakterystyczny okrzyk trafił nawet na deski teatru. - Słynne "Cicho! Cicho! Cisza, ja mówię! było nawet odgrywane w Teatrze Capitol. Skontaktowała się ze mną aktorka Olga Borys, zaprosiła mnie na spektakl i powiedziała, że wykorzysta ten tekst w jednej ze scen. Super to było. Wyszło to dużo dalej niż tylko do memów - wspominał z uśmiechem.